Πύργος: Ελαφροχέρα έκλεψε τσαντάκι με 270 ευρώ

Για κλοπή συνελήφθη γυναίκα στον Πύργο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.

Η συλληφθείσα το πρωί της Δευτέρας 17/11/2025, αφαίρεσε από αλλοδαπή γυναίκα ένα τσαντάκι, που περιείχε -270- ευρώ και τραπεζικές κάρτες.

