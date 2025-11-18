Πύργος: Ελαφροχέρα έκλεψε τσαντάκι με 270 ευρώ
Η δράστιδα συνελήφθη στον Πύργο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Για κλοπή συνελήφθη γυναίκα στον Πύργο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ.
Η συλληφθείσα το πρωί της Δευτέρας 17/11/2025, αφαίρεσε από αλλοδαπή γυναίκα ένα τσαντάκι, που περιείχε -270- ευρώ και τραπεζικές κάρτες.
