Πύργος: Η ΕΛΜΕ Ηλείας «διώχνει» τα Ωνάσεια Σχολεία

Τη Δευτέρα θα συζητηθεί το αίτημά της στο δημοτικό συμβούλιο Πύργου

25 Ιαν. 2026 14:38
Pelop News

Η ΕΛΜΕ Ηλείας με αίτημά της προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου (το οποίο θα συνεδριάσει την Δευτέρα 26/01) έχει ζητήσει να παρθεί απόφαση για την ανάκληση της μετατροπής του 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Πύργου σε Ωνάσεια σχολεία.

«Καλούμε την εκπαιδευτική κοινότητα, γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές, σωματεία και μαζικούς, σε συγκέντρωση στην πλατεία Σ. Καράγιωργα, μπροστά από το Δημαρχείο την Δευτέρα στις 18:30.

Είμαστε όλοι εκεί!!!

Να ανακληθεί ΤΩΡΑ η απόφαση για μετατροπή του 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Πύργου σε Ωνάσειο», αναφέρει η ανακοίνωση

 

