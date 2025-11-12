Πύργος: Καλλιεργούσε δενδρύλλια-‘γίγαντες’ κάνναβης – Συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς ΦΩΤΟ

Σε σύλληψη ημεδαπού άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών στην περιοχή.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στην οικία του κατηγορούμενου αλλά και σε παρακείμενη αγροτοδασική έκταση συνολικά 446,7 γραμμάρια κάνναβης καθώς και δύο δενδρύλλια κάνναβης, ύψους που ξεπερνούσε τα δύο μέτρα.

Όλα τα ευρήματα κατασχέθηκαν, ενώ ο άνδρας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό πιθανών συνεργών ή διασυνδέσεων.

