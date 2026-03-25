Πύργος: Με μαύρες κορδέλες στην παρέλαση οι συμμαθητές του 18χρονου Μάκη

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε η φετινή μαθητική παρέλαση στον Πύργο, καθώς οι μαθητές του 4ου Λυκείου συμμετείχαν φορώντας μαύρες κορδέλες, ως ένδειξη πένθους για τον συμμαθητή τους, Ασημάκη Διονυσόπουλο.

Ο 18χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του την Παρασκευή 13 Μαρτίου, έπειτα από πτώση από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου, στον Πύργο, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του, τους φίλους του, τους εκπαιδευτικούς του και την τοπική κοινωνία.

Με εμφανή τη φόρτιση στα πρόσωπά τους, οι συμμαθητές του παρέλασαν σιωπηλά, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα μνήμης και σεβασμού.

Ο νεαρός, γιος του προέδρου του σωματείου κομμωτών Νομού Ηλείας, Γιάννη Διονυσόπουλου, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από την πτώση και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, δεν κατάφερε να ξεπεράσει τα βαριά τραύματά του.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε σοκ όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στον χώρο του ηλειακού αθλητισμού. Ο Ασημάκης δεν ήταν μόνο ένας μαθητής της Γ’ Λυκείου που ετοιμαζόταν για τις Πανελλήνιες, αλλά και ένα παιδί που είχε ξεχωρίσει για το ήθος, το χαμόγελο και τη συνέπειά του στον αθλητισμό.

Από μικρή ηλικία είχε αφοσιωθεί στο βόλεϊ, αγωνιζόμενος με τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας, ενώ τη σεζόν 2024-2025 φόρεσε και τη φανέλα της Ολυμπιάδας Πατρών. Το μεγάλο του πάθος, ωστόσο, ήταν το beach volley, όπου είχε ήδη καταγράψει σημαντικές διακρίσεις.

Τον Αύγουστο του 2024 είχε στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας στην κατηγορία εφήβων στο beach volley, επιτυχία που τον οδήγησε και σε καμπ της Ομοσπονδίας βόλεϊ με επίλεκτους αθλητές, ανοίγοντας μπροστά του μια πολλά υποσχόμενη πορεία.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα παιδί με ήθος, χιούμορ και αληθινή αγάπη για την ομάδα και τους ανθρώπους γύρω του, ένα παιδί που ονειρευόταν ένα μέλλον γεμάτο αθλητισμό και δημιουργία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



