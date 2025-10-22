Πύργος: Μετέφερε νεκρό πρόβατο με το αυτοκίνητό του

Για απόπειρα υποβάθμισης περιβάλλοντος συνελήφθη στον Πύργο αλλοδαπός το βράδυ της Τρίτης 21/10/2025.

Σε έλεγχο από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, διενεργήθηκε σε όχημα του, διαπιστώθηκε ότι είχε τοποθετήσει στο χώρο αποσκευών ένα νεκρό πρόβατο, το οποίο μετέφερε σε αποξηραμένη λίμνη.

