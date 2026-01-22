Πύργος: Μεθυσμένος οδηγός εγκατέλειψε τροχαίο – Σύλληψη και για οδηγό χωρίς δίπλωμα

Δύο συλλήψεις για σοβαρές τροχονομικές παραβάσεις πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πύργο και στην Εθνική Οδό Πύργου–Κυπαρισσίας, στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια.

22 Ιαν. 2026 12:51
Pelop News

Σε συλλήψεις για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στην Πύργος, στο πλαίσιο ελέγχων για την οδική ασφάλεια.

Ειδικότερα, το μεσημέρι της Τετάρτης συνελήφθη ημεδαπός άνδρας από αστυνομικούς του Τμήμα Τροχαίας Πύργου, καθώς οδηγώντας το όχημά του ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές και εγκατέλειψε το σημείο. Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης.

Επιπλέον, το βράδυ της ίδιας ημέρας, στην Εθνική Οδό Πύργου–Κυπαρισσίας, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν ακόμη έναν ημεδαπό άνδρα, ο οποίος οδηγούσε αυτοκίνητο χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί για προηγούμενη τροχονομική παράβαση.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

