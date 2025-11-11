Πύργος: Νεκρός 66χρονος στα λυόμενα του πρώην 1ου Λυκείου – «Έσβησε» μόνος μέσα στη φτώχεια και τη σιωπή

Συγκίνηση και θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου ενός 66χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός το πρωί της Τρίτης στα λυόμενα του πρώην 1ου Λυκείου Πύργου, όπου διέμενε το τελευταίο διάστημα σε πρόχειρες συνθήκες.

Πύργος: Νεκρός 66χρονος στα λυόμενα του πρώην 1ου Λυκείου - «Έσβησε» μόνος μέσα στη φτώχεια και τη σιωπή
11 Νοέ. 2025 12:42
Pelop News

Μια ανθρώπινη ιστορία μοναξιάς και σιωπηλής φτώχειας αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης στον Πύργο, όταν ένας 66χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο λυόμενο που χρησιμοποιούσε ως προσωρινό κατάλυμα στο χώρο του πρώην 1ου Λυκείου Πύργου.

Ο άτυχος άνδρας είχε βρει εκεί το τελευταίο του καταφύγιο, σε έναν μικρό αυτοσχέδιο χώρο που του είχε παραχωρηθεί, προσπαθώντας να επιβιώσει μακριά από τα φώτα της πόλης και της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η σορός του εντοπίστηκε από περιοίκους, που ανησύχησαν επειδή δεν τον είχαν δει από το προηγούμενο βράδυ και ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 66χρονος φαίνεται πως «έφυγε» αθόρυβα, μόνος, μέσα σε έναν πρόχειρο χώρο που για εκείνον υπήρξε σπίτι. Μια ζωή που κύλησε σιωπηλά, κλείνοντας με τον ίδιο τρόπο — μακριά από τους άλλους, μέσα στην απλότητα και τη δυσκολία της επιβίωσης.

Πηγή: patrisnews.com
