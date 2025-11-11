Πύργος: Νεκρός 66χρονος στα λυόμενα του πρώην 1ου Λυκείου – «Έσβησε» μόνος μέσα στη φτώχεια και τη σιωπή

Μια ανθρώπινη ιστορία μοναξιάς και σιωπηλής φτώχειας αποκαλύφθηκε το πρωί της Τρίτης στον Πύργο, όταν ένας 66χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο λυόμενο που χρησιμοποιούσε ως προσωρινό κατάλυμα στο χώρο του πρώην 1ου Λυκείου Πύργου.

Ο άτυχος άνδρας είχε βρει εκεί το τελευταίο του καταφύγιο, σε έναν μικρό αυτοσχέδιο χώρο που του είχε παραχωρηθεί, προσπαθώντας να επιβιώσει μακριά από τα φώτα της πόλης και της καθημερινότητας. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Η σορός του εντοπίστηκε από περιοίκους, που ανησύχησαν επειδή δεν τον είχαν δει από το προηγούμενο βράδυ και ειδοποίησαν τις αρχές. Αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας έσπευσαν στο σημείο, αποκλείοντας το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ο 66χρονος φαίνεται πως «έφυγε» αθόρυβα, μόνος, μέσα σε έναν πρόχειρο χώρο που για εκείνον υπήρξε σπίτι. Μια ζωή που κύλησε σιωπηλά, κλείνοντας με τον ίδιο τρόπο — μακριά από τους άλλους, μέσα στην απλότητα και τη δυσκολία της επιβίωσης.

Πηγή: patrisnews.com

