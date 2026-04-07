Πύργος: Πουλούσε 100 νεοσσούς χωρίς άδεια – Βρέθηκαν στοιβαγμένοι χωρίς νερό και τροφή

Στη σύλληψη μιας ημεδαπής γυναίκας προχώρησαν χθες το μεσημέρι στον Πύργο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου, μετά από έλεγχο που αποκάλυψε παράνομη διάθεση νεογέννητων πουλερικών προς πώληση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η γυναίκα είχε σε υπαίθριο χώρο 100 νεογέννητους νεοσσούς, τους οποίους διέθετε προς πώληση χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια μεταφοράς, διάθεσης και εμπορίας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι τα ζώα ήταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικά κιβώτια, εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, χωρίς τροφή και νερό, ενώ δεν τηρούνταν ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις για την ευζωία τους.

Η υπόθεση πήρε αμέσως τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις αστυνομικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη της γυναίκας και στη βεβαίωση των σχετικών παραβάσεων.

