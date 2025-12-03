Πύργος: «Ρεύμα από… αλλού» στην οικία της – Συνελήφθη για παράνομη σύνδεση
Μια γυναίκα συνελήφθη στον Πύργο όταν διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσε παράνομα την κατοικία της, χωρίς καταγραφή της κατανάλωσης από τον ΔΕΔΔΗΕ.
Σε σύλληψη για παράνομη ρευματοδότηση προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στον Πύργο, μετά τον έλεγχο συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ που εντόπισε οικία να τροφοδοτείται με ρεύμα χωρίς καταγραφή της κατανάλωσης.
Συγκεκριμένα, συνελήφθη χθες το πρωί στον Πύργο από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας μια ημεδαπή γυναίκα, καθώς σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από αρμόδιο συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διαπιστώθηκε ότι ρευματοδοτούσε παράνομα την οικία της.
Σύμφωνα με την καταγραφή, η κατοικία τροφοδοτούνταν με ηλεκτρική ενέργεια χωρίς η κατανάλωση να περνά από τον μετρητή, με αποτέλεσμα να μην καταγράφεται από το σύστημα. Η γυναίκα συνελήφθη και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα προβλεπόμενα.
