Πύργος: Σήμερα η κηδεία του 18χρονου Ασημάκη Διονυσόπουλου

Σήμερα στις 4:30 το απόγευμα θα τελεστεί η κηδεία του Ασημάκη Διονυσόπουλου στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων στον Πύργο, στο Α’ Κοιμητήριο της πόλης. Η οικογένεια, οι συγγενείς, οι φίλοι και οι συμμαθητές του θα πουν το τελευταίο αντίο στο παλικάρι που έφυγε πρόωρα το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής.

Η τραγική απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο τον Πύργο και την Ηλεία, αλλά ολόκληρη την Ελλάδα. Ο Ασημάκης, μαθητής της τρίτης λυκείου και πρωταθλητής Ελλάδας στο Beach Volley, έπεσε από το μπαλκόνι του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Μανωλοπούλου. Ετοιμαζόταν εντατικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Ιουνίου, με όνειρα και φιλοδοξίες για το μέλλον.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του 18χρονου αθλητή του βόλεϊ Ασημάκη Διονυσόπουλου. Ένα παιδί έγινε άγγελος. Ξεχώριζε για το ήθος και το ταλέντο του, κατακτώντας τον Αύγουστο του 2024 τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδας στην κατηγορία Κ17. Η οικογένεια του ελληνικού βόλεϊ είναι συγκλονισμένη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στον σύλλογο και στην τοπική κοινωνία. Καλό ταξίδι Ασημάκη», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Καραμπέτσος.

Η ανακοίνωση του Τμήματος Πετοσφαίρισης του Κοροίβου Αμαλιάδας

«Είναι απίστευτο… δεν υπάρχουν λόγια. Ένας αθλητής με ήθος και αρχές, ένας πρωταθλητής, ένα δικό μας παιδί δεν είναι πια μαζί μας. Ένα παιδί 18 χρόνων με όνειρα και φιλοδοξίες, που χαμογελούσε συνέχεια, έφυγε άδικα και πρόωρα για τη γειτονιά των αγγέλων. Η εφορία του τμήματος, οι προπονητές και οι αθλητές μας εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του. Καλό ταξίδι Ασημάκη… το χαμόγελό σου δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ».

Η κοινότητα του βόλεϊ και ολόκληρη η κοινωνία του Πύργου θρηνούν για έναν νέο που είχε όλο το μέλλον μπροστά του.