Πύργος – Σκαφιδιά: Τραγωδία με 79χρονο που κατέρρευσε ενώ έκαιγε λιόκλαρα

Τραγικό τέλος είχε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/1) ένας 79χρονος άνδρας στη Σκαφιδιά Ηλείας, ο οποίος κατέρρευσε ενώ έκαιγε λιόκλαρα στο χωράφι του, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 79χρονος Χ.Τ., κάτοικος Σκαφιδιάς, είχε μεταβεί σε αγροτεμάχιο στην περιοχή μεταξύ Σκαφιδιάς και Λεβεντοχωρίου, όπου πραγματοποιούσε καύση κλαδιών ελιάς. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέρρευσε στο έδαφος.

Τον εντόπισαν περαστικοί

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν διερχόμενοι από το σημείο, πεσμένο στο έδαφος και χωρίς τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποίησαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, που έσπευσαν στο σημείο.

Ο 79χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τα αίτια του θανάτου

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διευκρινιστούν, ωστόσο όλα δείχνουν πως πρόκειται για παθολογικό επεισόδιο. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

iliaenimerosi.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



