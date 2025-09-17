Πύργος: Συλλήψεις για μίνι «χασιφοφυτεία» και όπλα ΦΩΤΟ

Με τη σύλληψη των δυο ανδρών, στον Πύργο,  κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων δενδρύλλια κάνναβης, όπλα και φυσίγγια.

17 Σεπ. 2025 10:39
Pelop News

Για καλλιέργεια ναρκωτικών και κατοχή όπλων και ναρκωτικών, συνελήφθησαν δυο άνδρες στον Πύργο,  από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου,  σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, πραγματοποίησαν έρευνες σε δασική έκταση σε περιοχή του Πύργου, καθώς και στις οικίες των δυο συλληφθέντων κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν:

• -10- δενδρύλλια κάνναβης,
• – 20,3- γραμμάρια κάνναβης,,
• -1- περίστροφο,
• -1- επαναληπτική καραμπίνα και -1- μακρύκανο όπλο τύπου φλόμπερ,
• -2- αεροβόλα πιστόλια,
• -1- μεταλλική γεμιστήρα,
• -553- φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων και -53- κάλυκες

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

