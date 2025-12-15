Πύργος: Σύλληψη 16χρονου για διακίνηση κάνναβης – Δικογραφία και στη μητέρα του, χειροπέδες σε δύο ακόμα

Στη σύλληψη ενός 16χρονου στον Πύργο για πώληση και κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και δύο ενήλικοι άνδρες.

15 Δεκ. 2025
Συνελήφθη προχθές το απόγευμα στον Πύργο ένας 16χρονος, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, σε συνεργασία με την ομάδα ΔΙΑΣ του Αστυνομικού Τμήματος Πύργου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για πώληση και κατοχή ναρκωτικών.

Παράλληλα, σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του, ενώ συνελήφθησαν ακόμη δύο ημεδαποί άνδρες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προχθές το μεσημέρι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν τον ανήλικο να κινείται πεζός στον Πύργο και, σε σωματικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 0,9 γραμμάρια κάνναβης. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν οι δύο ενήλικοι άνδρες, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 3,3 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και μία λειτουργική ζυγαριά ακριβείας.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του ανήλικου, όπου οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν 7,9 γραμμάρια κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο 16χρονος είχε πωλήσει την κατασχεθείσα ποσότητα των 3,3 γραμμαρίων κάνναβης στους δύο ενήλικους άνδρες, έναντι χρηματικού ποσού.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

