Πύργος: Σύλληψη για κακουργηματική διακίνηση ναρκωτικών – Kατασχέθηκαν 80 γραμμάρια κοκαΐνης
Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στον Πύργο, κατασχέτοντας ποσότητα κοκαΐνης και σχηματίζοντας δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.
Συνελήφθη το βράδυ της 25ης Ιανουαρίου 2026 στον Πύργο ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον κατηγορούμενο στον χώρο των ΚΤΕΛ Ηλείας. Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, βρέθηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε συσκευασία που περιείχε περίπου 80 γραμμάρια κοκαΐνης.
Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας για τα περαιτέρω.
