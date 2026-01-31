Πύργος: Σύλληψη οδηγού που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο.

Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί κυκλοφορίας, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

