Πύργος: Σύλληψη οδηγού που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες

Στη σύλληψη ενός οδηγού προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στον Πύργο, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου.

Πύργος: Σύλληψη οδηγού που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες
31 Ιαν. 2026 12:24
Pelop News

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στον Πύργο, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, καθώς διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο, ενώ του είχαν αφαιρεθεί οι πινακίδες κυκλοφορίας σε προγενέστερο χρόνο.

Ο οδηγός ακινητοποιήθηκε και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί κυκλοφορίας, ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:00 Πανεπιστήμιο Πατρών: Απειλή μας είναι το δημογραφικό – Εορταστική εκδήλωση σήμερα
12:56 Η ΝΕΠ ενισχύθηκε με τον Κώστα Κρεμανταλά
12:48 Έφυγε από τη ζωή ο σύντροφος της Ζωζώς Σαπουντζάκη, Πύρρος Αναγνωστόπουλος
12:36 Πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Πάνω από 74 εκατ. ευρώ σε σχεδόν 100.000 δικαιούχους έως 6 Φεβρουαρίου
12:24 Πύργος: Σύλληψη οδηγού που κυκλοφορούσε χωρίς πινακίδες
12:12 Πάτρα: Σύλληψη άνδρα και γυναίκας για κλοπή ενδυμάτων από κατάστημα
12:00 «Βιολάντα»: Δύο «γραμμές στην Πάτρα – Σωματεία καταγγέλλουν το Εργατικό Κέντρο για αδράνεια
11:48 Ηπειρώτικο γλέντι στην Πάτρα: Ο ετήσιος χορός του Πανηπειρωτικού Συλλόγου με τον Νίκο Φιλιππίδη
11:46 Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ως 9 Μποφόρ την Κυριακή
11:46 “Λαβωμένες” θα αγωνιστούν Ερμής και Ολυμπιάδα
11:40 Ναύπακτος: Σύλληψη μητέρας και 14χρονης για κλοπή κοσμημάτων από κατάστημα
11:36 Γιατί δεν είδες την αύξηση που περίμενες στον μισθό σου – Το λάθος με τα παιδιά στη μισθοδοσία
11:34 Κάτω Αχαΐα: Ανδρας συνελήφθη για εκτόξευση βεγγαλικών από ταράτσα σπιτιού
11:27 Πάτρα: Στα χέρια της Αστυνομίας οι δράστες αλλεπάλληλων ληστειών με μαχαίρι – Ανήλικος ο ένας συλληφθέντας, πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στα ίχνη τους
11:24 Βρετανία: Αύξηση αιτημάτων για «εξορκισμούς» στην Εκκλησία της Αγγλίας μετά την πανδημία
11:12 Άλσος Γηροκομείου: Συνεχίζεται η αναδάσωση – Φορείς, εθελοντές και σχολεία ξαναφυτεύουν το πράσινο ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
11:00 Νέες αποκαλύψεις για τον Μίκαελ Σουμάχερ: Μπορεί να στέκεται όρθιος, αλλά δεν γνωρίζει την καριέρα του
10:48 Η Πέγκυ Ζήνα τραγουδά «Ματώνω» ως… Αμαλία και το TikTok αποθεώνει ΒΙΝΤΕΟ
10:36 ΗΠΑ: Σε μερικό «shutdown» το ομοσπονδιακό κράτος – Προσδοκία λήξης με ψηφοφορία στο Κογκρέσο
10:24 Υπόγειο τρόμου στη Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για τις δολοφονίες της Μαρίας και της Βίκυς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 31/01-01/02/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ