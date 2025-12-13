Πύργος: Συνελήφθη άνδρας με εκκρεμή καταδίκη για διακεκριμένη κλοπή

Συνελήφθη χθες το μεσημέρι στον Πύργο από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Δίωξης του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού ένας ημεδαπός άνδρας. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, προέκυψε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Πατρών.

Ο άνδρας είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης τριών μηνών για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές για τα περαιτέρω.

