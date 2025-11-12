Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές

Μια γυναίκα συνελήφθη χθες το πρωί στον Πύργο, στο πλαίσιο ελέγχων της Ομάδας Πρόληψης και Δίωξης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, όταν διαπιστώθηκε ότι διέμενε σε αυτοσχέδιο παράπηγμα χωρίς τις απαραίτητες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η γυναίκα είχε εγκαταστήσει πρόχειρη κατασκευή σε ακατάλληλο χώρο, στερούμενη πόσιμου νερού, αποχέτευσης και ηλεκτρικού ρεύματος, παραβιάζοντας τις προβλεπόμενες διατάξεις για την υγιεινή διαβίωση.

Η γυναίκα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



