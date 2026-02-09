Πύργος: Συνελήφθη ο δεύτερος κατηγορούμενος για κλοπή από αυτοκίνητο – Έσπασε τζάμι και άρπαξε τσάντα

Συνελήφθη χθες το πρωί στον Πύργο ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν από τις αρχές για υπόθεση κλοπής που είχε σημειωθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2026. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο κατηγορούμενος είχε σπάσει με πέτρα το τζάμι σταθμευμένου οχήματος και είχε αφαιρέσει από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε 100 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση είχε συλληφθεί από την πρώτη στιγμή και δεύτερος άνδρας, ο οποίος φέρεται να βοήθησε στη διαφυγή του δράστη οδηγώντας το όχημα με το οποίο απομακρύνθηκαν από το σημείο. Οι αστυνομικοί είχαν ταυτοποιήσει άμεσα και τους δύο εμπλεκόμενους, συνεχίζοντας τις αναζητήσεις μέχρι τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δεύτερου κατηγορούμενου.

