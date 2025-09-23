Πύργος: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα και οδηγούσε

Στη σύλληψη άνδρα που οδηγούσε αυτοκίνητο στερούμενος διπλώματος, το οποίο όπως διαπιστώθηκε του είχε αφαιρεθεί από το Τμήμα Τροχαίας Ήλιδας, για

τροχονομική παράβαση, προχώρησαν οι αστυνομικοι της ΟΠΚΕ της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Εντοπίστηκε στην Επαρχιακή Οδό Αμαλιάδας- Σαβαλίων, το απόγευμα της Δευτέρας 22/09/2025.

