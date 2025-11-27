Πύρινη κόλαση – Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Δραματικός ο απολογισμός από την φονική φωτιά σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, με 44 νεκρούς και περισσότερους από 270 αγνοούμενους. Αυτή η φωτιά είναι πιθανότατα η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τμήματα της πυρκαγιάς, περισσότερες από 20 ώρες αφότου ξέσπασε.

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε επτά πύργους στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Tai Po που φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους. Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να εργάζονται για την κατάσβεση τουλάχιστον τριών πύργων στο συγκρότημα, το οποίο φιλοξενούσε ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων. Υπάρχει τώρα τεράστια ανησυχία ότι τα κτίρια ενδέχεται να καταρρεύσουν.

Τα ερωτήματα αυξάνονται σχετικά με το πώς η φωτιά σε μια πόλη γεμάτη ουρανοξύστες με συνήθως ισχυρό ιστορικό δημόσιας ασφάλειας και πρότυπα κατασκευής μπόρεσε να γίνει τόσο θανατηφόρα, μεταπηδώντας από κτίριο σε κτίριο.

Το συγκρότημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν περιτριγυρισμένο από σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυ ασφαλείας – μια τεχνική κατασκευής που είναι πανταχού παρούσα στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα της πυρκαγιάς και διέθεσε 2 εκατομμύρια γιουάν (282.470 δολάρια) για την επείγουσα βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού . Οι κινεζικοί τεχνολογικοί γίγαντες Xiaomi και Tencent, καθώς και ο όμιλος ένδυσης Anta, ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ. Οι αναρτήσεις σχετικά με την πυρκαγιά είχαν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές στην ηπειρωτική Κίνα, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούνται αυστηρά από την κυβέρνηση.

Έρευνα για τη φονική φωτιά

Η φωτιά εξαπλώθηκε με «ασυνήθιστο» τρόπο και έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Ασφαλείας Κρις Τανγκ. Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι συνέλαβε τρεις άνδρες ως ύποπτους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας – δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μιας κατασκευαστικής εταιρείας – και τους κατηγόρησε για «βαριά αμέλεια».

Οι αρχές θα διερευνήσουν επίσης εάν τα οικοδομικά υλικά συμμορφώνονταν με τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τις αρχές.

Περιλαμβάνουν τους λόγους για τους οποίους οι πολυκατοικίες δεν εκκενώθηκαν ταχύτερα μόλις η πυρκαγιά άρχισε να εξαπλώνεται από το πρώτο κτίριο, και το κατά πόσον εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των σανίδων πολυστυρενίου που μπλοκάρουν τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων, μπορεί να συνέβαλε στην πυρκαγιά.

Η αστυνομία βρήκε το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας σε σανίδες πολυστυρενίου που οι πυροσβέστες βρήκαν να μπλοκάρουν ορισμένα παράθυρα στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποψιάζονται ότι άλλα δομικά υλικά που βρέθηκαν στα διαμερίσματα — συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών διχτυών, καμβά και πλαστικών καλυμμάτων — δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας.

