Πύρινη κόλαση – Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ

Πρόκειται για τη φονικοότερη φωτιά στο Χονγκ Κονγκ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πύρινη κόλαση - Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ
27 Νοέ. 2025 8:01
Pelop News

Δραματικός ο απολογισμός από την φονική φωτιά σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, με 44 νεκρούς και περισσότερους από 270 αγνοούμενους. Αυτή η φωτιά είναι πιθανότατα η πιο φονική στο Χονγκ Κονγκ από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πύρινη κόλαση - Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τμήματα της πυρκαγιάς, περισσότερες από 20 ώρες αφότου ξέσπασε.

Η φωτιά εξαπλώθηκε σε επτά πύργους στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή Tai Po που φιλοξενούσε περισσότερους από 4.000 ανθρώπους. Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να εργάζονται για την κατάσβεση τουλάχιστον τριών πύργων στο συγκρότημα, το οποίο φιλοξενούσε ένα δυσανάλογα υψηλό ποσοστό ηλικιωμένων κατοίκων. Υπάρχει τώρα τεράστια ανησυχία ότι τα κτίρια ενδέχεται να καταρρεύσουν.

Τα ερωτήματα αυξάνονται σχετικά με το πώς η φωτιά σε μια πόλη γεμάτη ουρανοξύστες με συνήθως ισχυρό ιστορικό δημόσιας ασφάλειας και πρότυπα κατασκευής μπόρεσε να γίνει τόσο θανατηφόρα, μεταπηδώντας από κτίριο σε κτίριο.

Το συγκρότημα βρισκόταν υπό ανακαίνιση και ήταν περιτριγυρισμένο από σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυ ασφαλείας – μια τεχνική κατασκευής που είναι πανταχού παρούσα στο Χονγκ Κονγκ.

Πύρινη κόλαση - Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα της πυρκαγιάς και διέθεσε 2 εκατομμύρια γιουάν (282.470 δολάρια) για την επείγουσα βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού . Οι κινεζικοί τεχνολογικοί γίγαντες Xiaomi και Tencent, καθώς και ο όμιλος ένδυσης Anta, ανακοίνωσαν δωρεές συνολικού ύψους 6,4 εκατομμυρίων δολαρίων στο Χονγκ Κονγκ. Οι αναρτήσεις σχετικά με την πυρκαγιά είχαν περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές στην ηπειρωτική Κίνα, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρακολουθούνται αυστηρά από την κυβέρνηση.

Έρευνα για τη φονική φωτιά

Η φωτιά εξαπλώθηκε με «ασυνήθιστο» τρόπο και έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα, δήλωσε ο Υπουργός Ασφαλείας Κρις Τανγκ. Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ δήλωσε ότι συνέλαβε τρεις άνδρες ως ύποπτους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας – δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μιας κατασκευαστικής εταιρείας – και τους κατηγόρησε για «βαριά αμέλεια».

Οι αρχές θα διερευνήσουν επίσης εάν τα οικοδομικά υλικά συμμορφώνονταν με τα πρότυπα πυρασφάλειας.

Πύρινη κόλαση - Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ - ΦΩΤΟ

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα για τις αρχές.

Περιλαμβάνουν τους λόγους για τους οποίους οι πολυκατοικίες δεν εκκενώθηκαν ταχύτερα μόλις η πυρκαγιά άρχισε να εξαπλώνεται από το πρώτο κτίριο, και το κατά πόσον εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των σανίδων πολυστυρενίου που μπλοκάρουν τα παράθυρα πολλών διαμερισμάτων, μπορεί να συνέβαλε στην πυρκαγιά.

Η αστυνομία βρήκε το όνομα της κατασκευαστικής εταιρείας σε σανίδες πολυστυρενίου που οι πυροσβέστες βρήκαν να μπλοκάρουν ορισμένα παράθυρα στο συγκρότημα διαμερισμάτων. Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι υποψιάζονται ότι άλλα δομικά υλικά που βρέθηκαν στα διαμερίσματα — συμπεριλαμβανομένων προστατευτικών διχτυών, καμβά και πλαστικών καλυμμάτων — δεν πληρούσαν τα πρότυπα ασφαλείας.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:55 Ποιος γνωστός εκδοτικός οίκος «τρολάρει» τον Τσίπρα, η σύγκριση με τον Χάρι Πότερ
8:52 e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται σήμερα
8:48 Αρχαία Ολυμπία: Παρών ο Παύλος Ντε Γκρες στην αφή της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Αγώνων ΦΩΤΟ
8:27 Ουάσινγκτον: Η «υπόσχεση» Τραμπ για τη δολοφονική επίθεση κατά εθνοφρουρών, ο αλλοδαπός δράστης ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ
8:27 Συλλογικές Συμβάσεις: Οι τέσσερις παρεμβάσεις που αλλάζουν την αγορά εργασίας, ποιοι 15 κλάδοι θα δουν αυξήσεις μισθών έως και πάνω από 30% το 2026
8:15 Κακοκαιρία Adel-Δυτική Ελλάδα: Ποια σχολεία είναι κλειστά σήμερα Πέμπτη 27/11
8:05 Σεισμός τα ξημερώματα την Κρήτη
8:01 Πύρινη κόλαση – Χονγκ Κονγκ: Στους 44 οι νεκροί, εκατοντάδες αγνοούμενοι, τρεις συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ – ΦΩΤΟ
7:56 Ολυμπιακή Φλόγα: Η Πάτρα την υποδέχεται σήμερα, το πρόγραμμα
7:49 Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου
7:44 Θανατηφόρο τροχαίο στο Κερατσίνι: Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού, νεκρή μια γυναίκα
7:29 Επιστροφή ενοικίου: Κίνδυνος απώλειας για χιλιάδες δικαιούχους, επείγουσα ειδοποίηση της ΑΑΔΕ, δείτε τι πρέπει να κάνετε
7:22 Τραγωδία στην Κίνα: 11 νεκροί από σύγκρουση τρένου με εργάτες στο Γιουνάν
7:14 Ενιαία στάση
7:10 H κακοκαιρία Adel «πνίγει» την Δυτική Ελλάδα: Πλημμύρες και κατολιστήσεις σε Αιτωλοκαρνανία και Κέρκυρα, μηνύματα από το 112
7:05 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
23:59 Βρετανία: Στα σκαριά «τουριστικός φόρος»! Αυτά τα ποσά θα καλούνται θα πληρώνουν οι επισκέπτες
23:39 Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας 2026: Τότε λήγει η διορία
23:19 «Η απιστία λειτουργεί πάντα θετικά, αρκεί να μη γίνει καταστροφική. Προσωπικά την συγχωρώ την απιστία» αποκαλυπτικός ο Νίκος Κουρής
22:55 Οι 5 σωτήριες κινήσεις για τις αιμορροΐδες, οι συνήθειες που πρέπει να «κόψετε»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ