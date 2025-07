Πύρινη νύχτα στην Εύβοια: Εκκενώσεις μέσα στη νύχτα, σε ύφεση η φωτιά, σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις

Σε ύφεση βρίσκεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στον Δήμο Καρύστου στην Εύβοια, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν αδιάκοπα τη μάχη για την οριοθέτησή της. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής και κατά τη διάρκεια της νύχτας παρουσίασε επικίνδυνες διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που έφταναν έως και τα 7 μποφόρ.

Από τα ξημερώματα του Σαββάτου ξεκίνησαν οι πρώτες ρίψεις νερού από εναέρια μέσα, αρχικά στην περιοχή των Τσακαίων, όπου παρατηρήθηκε και η μεγαλύτερη ένταση του πύρινου μετώπου. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή της ΕΡΤΝews Κώστα Νούση, οι εναέριες επιχειρήσεις αναμένεται να ενισχυθούν περαιτέρω τις επόμενες ώρες με την άφιξη περισσότερων αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Εκκενώσεις με μηνύματα 112

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, η Πολιτική Προστασία απέστειλε αλλεπάλληλα μηνύματα μέσω του 112, καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Τσακαίοι και Λιμνιώνας να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς τα Νέα Στύρα, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών. Αν και αρκετοί κάτοικοι ανταποκρίθηκαν, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρέμειναν στα σπίτια τους, προσπαθώντας να προστατεύσουν τις περιουσίες τους.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣

🆘 Wildfire in #Tsakei of Municipality of #Karystos of the regional unit of #Evia

‼️If you are in #Tsakei move to #Styra

‼️Follow the instructions of the Authorities

ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) July 4, 2025