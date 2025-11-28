Πύρινος εφιάλτης με 128 νεκρούς στο Χονγκ Κονγκ, αρκετοί εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν στο Χονγκ Κονγκ και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.

Πύρινος εφιάλτης με 128 νεκρούς στο Χονγκ Κονγκ, αρκετοί εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ
28 Νοέ. 2025 8:32
Pelop News

Συνεχίζονται και το πρωί της Παρασκευής 28/11/2025, στον Χονγκ Κονγκ, η επιχείρηση κατάσβεσης της φονικής πυρκαγιάς στους ουρανοξύστες και οι προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης ενοίκων.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας τους 128 νεκρούς  ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες.

Πύρινος εφιάλτης με 128 νεκρούς στο Χονγκ Κονγκ, αρκετοί εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ

Στο αποκορύφωμά της, η θερμοκρασία της πυρκαγιάς έφτασε τους 500°C, γεγονός που προκάλεσε την εκ νέου αναζωπύρωσή της τη νύχτα σε ορισμένα σημεία, μετά την αρχική κατάσβεση που είχε ανακοινωθεί. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 10:18 -τοπική ώρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Πύρινος εφιάλτης με 128 νεκρούς στο Χονγκ Κονγκ, αρκετοί εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:14 Συνάντηση Φιλαρμονικών και Χορωδίων Ακράτας 2025
11:13 «Ξέρετε ποιος είμαι;»: Τι λέει η ΕΛΑΣ για τη σύλληψη του 19χρονου γιου γνωστού πολιτικού στη Νέα Ερυθραία ΒΙΝΤΕΟ
11:08 Κακοκαιρία Adel – Κλειστά σχολεία σε πολλές περιοχές: Οι δήμοι που ανέστειλαν τη λειτουργία τους
11:05 Εξιχνίαση κλοπής άνω 23.000 ευρώ σε σπίτι στην Αιγιάλεια
11:03 Κρήτη: Με λευκά τριαντάφυλλα αποχαιρετούν τον 19χρονο Ραφαήλ στο Τυμπάκι ΦΩΤΟ
11:00 Πάτρα: Σύλληψη στην πλατεία Ολγας, πήγε να πουλήσει αρχαία νομίσματα
11:00 Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι: Ακόμα κι όταν πετάμε από κάπου κρατιόμαστε
11:00 48ωρη απεργία των ταξί στην Πάτρα
10:56 Κεραμέως: «Ιστορική εθνική συμφωνία, περισσότεροι εργαζόμενοι θα προστατεύονται από συλλογικές συμβάσεις»
10:51 Hellenic Train: Αλλάζει ώρα το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς του Προαστιακού
10:49 Πάτρα: Sold out η παράσταση «Ο Κύριος Αμιλκάρ»
10:44 Παπαθανάσης: 6 έργα 5,5 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση και κυκλική οικονομία
10:38 Συρία: 10 νεκροί από ισραηλινή επιχείρηση στο χωριό Μπέιτ Τζιν
10:34 Πάτρα: Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα ΑΜΕΑ από τους «Μαχητές»
10:30 Παπασταύρου για λειψυδρία: «Αποθέματα νερού για 2 χρόνια ακόμα και χωρίς βροχή»
10:30 Πάτρα – Κρουαζιέρα: Προορισμός και τους 12 μήνες του έτους ΦΩΤΟ
10:25 Αθήνα: Γιατί «πλημμύρισε» με 40 χιλιοστά βροχής, η ανάλυση Κολυδά ΒΙΝΤΕΟ
10:15 Ρωσία: Κατάρρευση πύργου εκτόξευσης στο Μπαϊκόνουρ
10:04 Κακοκαιρία Adel: Δέντρο ξεριζώθηκε και κατέρρευσε στην Ομόνοια ΒΙΝΤΕΟ
10:01 Νέο σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ελέγχεται προσωπάρχης του Ζελένσκι
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ