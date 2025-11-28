Πύρινος εφιάλτης με 128 νεκρούς στο Χονγκ Κονγκ, αρκετοί εγκλωβισμένοι ΦΩΤΟ

Συνεχίζονται και το πρωί της Παρασκευής 28/11/2025, στον Χονγκ Κονγκ, η επιχείρηση κατάσβεσης της φονικής πυρκαγιάς στους ουρανοξύστες και οι προσπάθειες εντοπισμού και διάσωσης ενοίκων.

Ο αριθμός των θυμάτων αυξήθηκε περαιτέρω, φθάνοντας τους 128 νεκρούς ανάμεσά τους και ένας πυροσβέστης.

Άλλοι 76 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους 11 πυροσβέστες, σύμφωνα με το πυροσβεστικό σώμα της αυτόνομης περιοχής της Κίνας.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί σε μερικές ώρες.

Στο αποκορύφωμά της, η θερμοκρασία της πυρκαγιάς έφτασε τους 500°C, γεγονός που προκάλεσε την εκ νέου αναζωπύρωσή της τη νύχτα σε ορισμένα σημεία, μετά την αρχική κατάσβεση που είχε ανακοινωθεί. Οι Αρχές επιβεβαιώνουν ότι η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο και κατασβέστηκε σήμερα το πρωί, γύρω στις 10:18 -τοπική ώρα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε μια από τις πολυκατοικίες 30 και πλέον ορόφων προχθές Τετάρτη και εξαπλώθηκε στις άλλες. Αυτή είναι η πιο πολύνεκρη καταστροφή στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες.

Γύρω από τις πολυκατοικίες είχαν τοποθετηθεί σκαλωσιές από μπαμπού και δίχτυα από πλαστικό για εργασίες ανακαίνισης των κτιρίων, τα οποία είχαν ανεγερθεί τα χρόνια του 1980 και χρειάζονταν επισκευές. Οι αρχές εκτιμούν ότι τα υλικά αυτά συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς που μετέτρεψε σε θανάσιμη παγίδα τις πολυκατοικίες.

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για ανθρωποκτονίες από αμέλεια κατά συρροή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



