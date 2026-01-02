Πυρκαγιά στην Πειραϊκή Πατραϊκή στην Πάτρα – Αναφορές εκρήξεις

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας

Πυρκαγιά στην Πειραϊκή Πατραϊκή στην Πάτρα – Αναφορές εκρήξεις
02 Ιαν. 2026 18:20
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό μερικό έλεγχο αφού οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής βρέθηκαν έγκαιρα στο σημείο.

ΠΡΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πυρκαγιά που ξέσπασε στις παλιές εγκαταστάσεις της Πειραϊκή Πατραϊκή , στην περιοχή της Ακτής Δυμαίων στην Πάτρα, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους και τους διερχόμενους οδηγούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το σημείο ακούγονται εκρήξεις, γεγονός που εντείνει την ανησυχία και έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες αρχές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, προκειμένου να αποτραπεί η επέκτασή της σε παρακείμενους χώρους.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες ρυθμίζουν την κυκλοφορία στην ευρύτερη περιοχή και λαμβάνουν μέτρα για την ασφάλεια των πολιτών, ενώ δεν αποκλείονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εξέλιξη του περιστατικού.

