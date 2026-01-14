Πυροσβεστική: Νέος Συντονιστής Επιχειρήσεων σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Νήσους ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας

Με Απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Β. Γόντικας ανέλαβε, από τις 11 Ιανουαρίου 2026, καθήκοντα Συντονιστή Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Ιθάκη), με έδρα την Πάτρα.

Η τοποθέτησή του σε μία από τις πλέον νευραλγικές θέσεις της επιχειρησιακής δομής του Πυροσβεστικού Σώματος έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων, τόσο στον τομέα των δασικών πυρκαγιών όσο και της Πολιτικής Προστασίας γενικότερα.

Από την Τρίπολη στην κορυφή της επιχειρησιακής ιεραρχίας

Ο Κωνσταντίνος Γόντικας γεννήθηκε το 1970 στην Τρίπολη Αρκαδίας. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1996 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 2002 με τον βαθμό του Ανθυποπυραγού.

Στη διάρκεια της πορείας του, φρόντισε να ενισχύει διαρκώς το επιστημονικό και επιχειρησιακό του υπόβαθρο, φοιτώντας το 2016 στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ το 2023 αποφοίτησε από το Τμήμα Πυράρχων της Σχολής Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών – Στελεχών.

Πολυετής υπηρεσία σε καίριες θέσεις

Κατά τη σταδιοδρομία του υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, ως Προϊστάμενος του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βυτίνας (2002–2005), ενώ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Τρίπολης διετέλεσε Προϊστάμενος γραφείων από το 2005 έως το 2011.

Από το 2011 έως το 2020 υπηρέτησε ως Επιτελικός – Επιχειρησιακός Αξιωματικός στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Πελοποννήσου, αποκτώντας πολύτιμη εμπειρία στον συντονισμό μεγάλων επιχειρήσεων.

Το 2020 τοποθετήθηκε ως Αντιπύραρχος Διοικητής στην Π.Υ. Τρίπολης, το 2022 προήχθη σε Πύραρχο και ανέλαβε Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας, ενώ το 2023 τοποθετήθηκε ως Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Λακωνίας. Το 2024 επέστρεψε στη ΔΙ.Π.Υ.Ν. Αρκαδίας και το 2025 ανέλαβε ως Αρχιπύραρχος Διοικητής της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας.

Το 2026 προήχθη στον βαθμό του Υποστρατήγου και πλέον αναλαμβάνει τον συντονισμό επιχειρήσεων σε τρεις κρίσιμες γεωγραφικές ενότητες, με έδρα την Πάτρα.

Στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πυρκαγιών

Ο Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Γόντικας έχει βρεθεί κατ’ επανάληψη στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων, συμμετέχοντας, διαχειριζόμενος και συντονίζοντας πλήθος συμβάντων, τόσο σε αστικές όσο και σε δασικές πυρκαγιές, αλλά και σε διασώσεις ανθρώπων από σοβαρά ατυχήματα.

Ιδιαίτερα, έχει λάβει μέρος στην κατάσβεση μεγάλων πυρκαγιών από το 2007 έως σήμερα σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Μεσσηνία και Λακωνία, περιοχές που επανειλημμένα έχουν δοκιμαστεί από ακραία φαινόμενα.

Διεθνής εκπαίδευση και διακρίσεις

Το 2009 συμμετείχε σε εκπαίδευση για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία της Βρετανικής Κολομβίας, ενώ το 2019 έλαβε μέρος σε εκπαιδευτική δράση στο πλαίσιο συνεργασίας με το πανεπιστήμιο WPI των ΗΠΑ, επίσης σε θέματα δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, έχει παρακολουθήσει πλήθος εκπαιδεύσεων και σεμιναρίων σε αντικείμενα Πολιτικής Προστασίας, αποτροπής καταστροφικών φαινομένων, στρατηγικής και ασφάλειας δασικών πυρκαγιών, έρευνας εμπρηστικών ενεργειών και οδικής μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Έχει προαχθεί σε όλους τους βαθμούς κατ’ επιλογή και έχει τιμηθεί με μετάλλια, παράσημα και ηθικές αμοιβές για την προσφορά του.

