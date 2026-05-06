Πυροβολισμός στην Αττάλεια: Σε κρίσιμη κατάσταση ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ μετά από χειρουργική επέμβαση – Σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών

06 Μάι. 2026 13:53
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε στην Αττάλεια της Τουρκία, με θύμα τον επιχειρηματία Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφό του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Ο 52χρονος εντοπίστηκε τραυματισμένος από πυροβόλο όπλο μέσα στο γραφείο του, το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας συναγερμό στις αρχές. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πυροβολισμός έγινε αντιληπτός από άτομα που βρίσκονταν κοντά στον χώρο, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές.

Διακομιδή και μάχη για τη ζωή

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές και υγειονομικές δυνάμεις, οι οποίες μετέφεραν τον τραυματία εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, με τους γιατρούς να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη, με τον ίδιο να νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Παρέμβαση των αρχών και επίσκεψη του κυβερνήτη

Ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, επισκέφθηκε τον τραυματία στο νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε εκτεταμένη έρευνα τόσο στο γραφείο του επιχειρηματία όσο και σε παρακείμενους χώρους, συμπεριλαμβανομένου πρατηρίου καυσίμων που συνδέεται με τις δραστηριότητές του.

Επιστρέφει εσπευσμένα ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου

Την ίδια ώρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος βρισκόταν στο εξωτερικό όταν ενημερώθηκε για το περιστατικό, φέρεται να επέστρεφε άμεσα στην Αττάλεια.

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Μέχρι στιγμής, οι τουρκικές αρχές δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με όλα τα ενδεχόμενα να παραμένουν ανοιχτά.

