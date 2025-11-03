«Ράδιο Αρβύλα»: Επιστροφή στις οθόνες για 19η σεζόν με σατιρική διάθεση και… θεσσαλονικιώτικο χιούμορ

Επιστρέφουν στο τηλεοπτικό τοπίο για 19η σεζόν, με στόχο να κάνουν αυτό που γνωρίζουν καλά: να προσφέρουν μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα και στην ελληνική κοινωνία, μέσα από τον καθρέφτη της σάτιρας.

Απόψε, Δευτέρα 3 Νοεμβρίου, στις 8 το βράδυ, ο Αντώνης Κανάκης, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», επιστρέφουν στον αέρα του ΑΝΤ1, αναλαμβάνοντας και πάλι… σατιρική δράση.

Σε αποκλειστική του συνέντευξη στο newsit.gr, ο Αντώνης Κανάκης τόνισε χαρακτηριστικά:

«Είναι πολύ δύσκολη πίστα οι σατιρικές εκπομπές και χωρίς οδηγίες χρήσης».

Κι όμως, η παρέα από τη Θεσσαλονίκη έχει αποδείξει πως ξέρει καλά πώς να προσεγγίζει τα γεγονότα με καυστικό τρόπο, χωρίς να χάνει το στοιχείο του χιούμορ και της αυθεντικότητας που τη χαρακτηρίζει εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής (από Δευτέρα 3 έως και Τετάρτη 5 Νοεμβρίου) οι τηλεθεατές θα βλέπουν μόνο το «Ράδιο Αρβύλα», ενώ από την επόμενη εβδομάδα στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 επιστρέφουν και οι «Boomers», αλλά και το «VINYΛΙΟ», το οποίο φέτος θα έχει τη μορφή νοσταλγικών αφιερωμάτων, μουσικών και μη.

Με την ανανεωμένη τους διάθεση, οι «Αρβύλες» έρχονται ξανά να σχολιάσουν, να σατιρίσουν και –όπως πάντα– να κάνουν το κοινό να γελάσει, να προβληματιστεί και να θυμηθεί γιατί παραμένουν ένα από τα πιο ανθεκτικά και αγαπημένα τηλεοπτικά φαινόμενα της ελληνικής τηλεόρασης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



