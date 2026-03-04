Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο

Κοινή δήλωση για το ζήτημα της αποστολής ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο εξέδωσαν οι Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Μαντζουράνης, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον του ελληνισμού.

Τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι η αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και –εφόσον απαιτηθεί– δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, για την υπεράσπιση της αμυντικής ακεραιότητας της Κύπρου συνιστά αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας.

Στην κοινή τους δήλωση κάνουν λόγο για «απροϋπόθετη αποστολή» δυνάμεων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβαστική προσέγγιση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

Όπως σημειώνουν, «κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, ακόμη και στο όνομα της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συμβατική ή συμβιβαστική λογική».

Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τη συγκυρία, αλλά έχει ευρύτερη σημασία για το μέλλον του ελληνισμού.

«Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για τους ίδιους αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Κλείνοντας τη δήλωσή τους, επαναλαμβάνουν τη φράση που έχει χρησιμοποιήσει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι «η Κύπρος δεν κείται μακράν».

