Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο

Για μείζον εθνικό ζήτημα κάνουν λόγο οι Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Μαντζουράνης σε κοινή δήλωσή τους σχετικά με την αποστολή ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζουν ότι η υπεράσπιση της αμυντικής ακεραιότητας του νησιού αποτελεί «αδιαπραγμάτευτο καθήκον».

Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
04 Μαρ. 2026 13:12
Pelop News

Κοινή δήλωση για το ζήτημα της αποστολής ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο εξέδωσαν οι Γιάννης Ραγκούσης και Γιάννης Μαντζουράνης, χαρακτηρίζοντας το θέμα ιδιαίτερα κρίσιμο για το μέλλον του ελληνισμού.

Τα δύο στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνουν ότι η αποστολή φρεγατών και μαχητικών αεροσκαφών, αλλά και –εφόσον απαιτηθεί– δυνάμεων του Στρατού Ξηράς, για την υπεράσπιση της αμυντικής ακεραιότητας της Κύπρου συνιστά αδιαπραγμάτευτο εθνικό, ιστορικό και ηθικό καθήκον της Ελλάδας.

Στην κοινή τους δήλωση κάνουν λόγο για «απροϋπόθετη αποστολή» δυνάμεων, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβαστική προσέγγιση σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα.

Όπως σημειώνουν, «κανενός είδους επιχείρημα ή απόπειρα δικαιολόγησης της αντίθετης άποψης, ακόμη και στο όνομα της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με συμβατική ή συμβιβαστική λογική».

Παράλληλα υπογραμμίζουν ότι πρόκειται για ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τη συγκυρία, αλλά έχει ευρύτερη σημασία για το μέλλον του ελληνισμού.

«Πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα όχι μόνο για το σήμερα αλλά και για το αύριο του ελληνισμού», αναφέρουν χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι για τους ίδιους αποτελεί «κόκκινη γραμμή».

Κλείνοντας τη δήλωσή τους, επαναλαμβάνουν τη φράση που έχει χρησιμοποιήσει και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, τονίζοντας ότι «η Κύπρος δεν κείται μακράν».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:22 Άνοιξε στα δύο δεξαμενόπλοιο που μετέφερε LNG στη Μεσόγειο – Η Ρωσία κατηγορεί την Ουκρανία
14:13 Ολυμπιακός: Αμφίβολος ο Βεζένκοφ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ
14:13 Δένδιας για την απόφαση κατά της Χρυσής Αυγής: «Ιστορικός σταθμός για τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου»
14:00 Δωρεάν επικοινωνία για Έλληνες στον Κόλπο: Έκτακτα μέτρα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
14:00 Τουρκία: Εξουδετερώθηκε πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν πριν εισέλθει στη χώρα
13:57 Κουτσούμπας: Δύο από τα drones που αναχαιτίστηκαν στην Κύπρο είχαν στόχο τη Σούδα
13:49 Μητσοτάκης για επιστολική ψήφο αποδήμων: Ανοίγει παράθυρο αλλαγών για ευρύτερη συναίνεση
13:40 Φάμελλος κατά κυβέρνησης για τη στάση στη Μέση Ανατολή: Ζητά σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών
13:34 Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 17χρονος μετά την επίθεση σε συμμαθητή – Προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό
13:28 Δυτική Αχαΐα: Δήμος και ξενοδόχοι σε κοινή γραμμή για τουρισμό και υποδομές
13:25 ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα
13:21 Μητσοτάκης στη Βουλή: Αντιπαράθεση με Κουτσούμπα και αιχμές προς τα δεξιά της ΝΔ για την Κύπρο
13:16 Σρι Λάνκα: Ανασύρθηκαν σοροί από την ιρανική φρεγάτα – Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης
13:15 Τέλος στην αγωνία για το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, πότε γίνονται οι αιτήσεις
13:12 Ραγκούσης – Μαντζουράνης: «Κόκκινη γραμμή» η αποστολή φρεγατών και μαχητικών στην Κύπρο
13:09 Ζεφύρι: Εντοπίστηκε τηλεφωνικό κέντρο απάτης – Έξι συλλήψεις και λεία πάνω από 300.000 ευρώ
13:06 Αυτά τα ζώδια θα έχουν την καλύτερη χρονιά μετά το 2020
13:01 O Ανδρουλάκης ζητά προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές
13:00 Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει τα καύσιμα – Αυξήσεις σε βενζίνη και πετρέλαιο και στην Πάτρα
12:56 Αγρίνιο: Νέα κακουργηματική δίωξη στη νταντά για την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 4χρονου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ