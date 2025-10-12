Ράλι πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα

Η ισχυρή ζήτηση, τα νέα χρηματοδοτικά προγράμματα και η στροφή σε ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα φέρνουν σημαντική άνοδο στις ταξινομήσεις.

Ράλι πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στην Ελλάδα
12 Οκτ. 2025 12:18
Pelop News

Η ελληνική αγορά νέων αυτοκινήτων δείχνει να βρίσκεται σε φάση έντονης ανάπτυξης, με τις πωλήσεις να κινούνται με ρυθμούς… ράλι, ενισχυόμενες από την πολύ καλή θερινή περίοδο.

Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου καταγράφουν αύξηση 27% στις ταξινομήσεις νέων οχημάτων σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, ενώ σε σχέση με το 2023 η άνοδος ξεπερνά το 40%. Η τάση αυτή δείχνει ότι η αγορά όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της αλλά και την ενισχύει, με περισσότερες επιλογές σε SUV, μικρομεσαία και οχήματα χαμηλών εκπομπών.

Παράλληλα, η ανάπτυξη συνοδεύεται από νέες λύσεις χρηματοδότησης, επεκταμένα προγράμματα leasing και αυξημένη παρουσία ηλεκτρικών και υβριδικών μοντέλων, γεγονός που καθιστά την αγορά πιο προσβάσιμη για τους καταναλωτές. Η αυξημένη ζήτηση έχει ήδη δημιουργήσει προκλήσεις για ορισμένες εισαγωγικές εταιρείες, ιδιαίτερα σε δημοφιλείς κατηγορίες οχημάτων.

Οι εκτιμήσεις των επαγγελματιών του κλάδου είναι αισιόδοξες: η ανοδική πορεία αναμένεται να συνεχιστεί και το 2025, με το 2026 να φέρνει περαιτέρω αύξηση, χάρη σε νέα προγράμματα ανανέωσης στόλων και φορολογικά κίνητρα για καθαρά οχήματα. Οι εταιρείες προετοιμάζονται ήδη, καθώς εκτιμάται ότι οι ετήσιες ταξινομήσεις μπορεί να φτάσουν τις 150.000 μονάδες, επανατοποθετώντας την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό αυτοκινητικό χάρτη.

 
