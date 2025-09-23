Ράλι στην ασφαλιστική αγορά – Δυναμικό ξεκίνημα για το γ’ τρίμηνο

Με άνοδο 4,3% κινήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων στο διάστημα Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, με τις ασφάλειες Ζημιών να καταγράφουν τη μεγαλύτερη δυναμική, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ.

Ράλι στην ασφαλιστική αγορά – Δυναμικό ξεκίνημα για το γ’ τρίμηνο
23 Σεπ. 2025 13:41
Pelop News

Ανοδικά κινήθηκε η ασφαλιστική αγορά στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να φτάνει σε αύξηση 4,3% σε σχέση με πέρυσι. Την ώθηση έδωσε ο κλάδος Ζημιών, ο οποίος σημείωσε άνοδο 9,3%, ενώ οι ασφάλειες Ζωής εμφάνισαν οριακή υποχώρηση κατά 1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Τον Ιούλιο, η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 595,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και 16,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, ένδειξη ότι το τρίτο τρίμηνο ξεκίνησε με ιδιαίτερη δυναμική για την αγορά.

Στις ασφάλειες Ζημιών, η ασφάλιση πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης κατέγραψε άνοδο 15,6% στο επτάμηνο, ενώ οι ασφάλειες χερσαίων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 11,6% και η αστική ευθύνη οχημάτων κατά 6,1%. Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν και οι ασφάλειες ατυχημάτων (+20,2%), βοήθειας (+12,1%), χρηματικών απωλειών (+18,7%) και εγγυήσεων (+42,7%). Στον αντίποδα, τα θαλάσσια (-0,7%) και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (-2,8%) κινήθηκαν αρνητικά, αν και τον Ιούλιο σημειώθηκε μικρή ανάκαμψη.

Στις ασφάλειες Ζωής, το σύνολο του επταμήνου παρέμεινε ελαφρώς αρνητικό (-1,0%). Τα unit-linked προϊόντα γύρισαν σε θετικό έδαφος με +2,2% στο επτάμηνο, ενώ τον Ιούλιο απογειώθηκαν (+25,1% σε ετήσια βάση, +76,3% σε σχέση με τον Ιούνιο). Αντίθετα, οι συλλογικές συνταξιοδοτικές καλύψεις υποχώρησαν κατά 9,4% στο επτάμηνο και -10,7% τον Ιούλιο. Ωστόσο, συνολικά οι ασφάλειες Ζωής κατέγραψαν άνοδο 4,9% σε σχέση με τον Ιούνιο και +6,3% έναντι του Ιουλίου 2024.

Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο (Αύγουστος 2024–Ιούλιος 2025), η αγορά συνολικά κινήθηκε στο +6,0%, με τις Ζημιών στο +9,6% και τις Ζωής στο +2,2%. Ειδικά τον Ιούλιο, η αύξηση έφτασε στο +16,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, με τις Ζωής να εκτινάσσονται κατά +33,0% και τις Ζημιών στο +2,8%.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:31 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Διεξαγωγή Fam Trip με τη Δήμητρα Κοντοβά για την ανάδειξη της προσβασιμότητας στον τουρισμό
16:27 Πάτρα: Η Διονυσία Κουκίου δημοσιοποίησε το βίντεο με το bullying στο Γυμνάσιο Παραλίας – Τι είπε η θεία του θύματος
16:19 Αναβολή στη συνάντηση του Μητσοτάκη με τον Ερντογάν!
16:11 Το θρίλερ και ο γρίφος με το χρονικό της ταφής της 91χρονης από την 62χρονη κόρη της
16:00 April Balascio: «Ο πατέρας μου ήταν κατά συρροή δολοφόνος, εγώ τον κατέδωσα στην αστυνομία»
15:48 Θεσσαλονίκη: Τα 21 κιλά κοκαΐνης και η ποινή των ισοβίων σε τρεις Αλβανούς
15:33 ΗΠΑ: Οι Μυστικές Υπηρεσίες εντόπισαν παράνομο δίκτυο με 100.000 SIM και 300 σέρβερς κοντά στον ΟΗΕ ΒΙΝΤΕΟ
15:31 Ο Ιάσονας έχανε τη ζωή του και οι φίλοι του τον έψαχναν, κανείς τους δε γνώριζε τι συνέβη
15:30 «Μαμά γερνάω» αλλά… κοιμάμαι στο παιδικό κρεβάτι
15:13 Βία ανηλίκων: Ξύρισε τα μαλλιά του για να ξεγελάσει τις αρχές, με άλλους 4 νεαρούς ξυλοκόπησε 14χρονο
15:00 ΟΟΣΑ: Ανθεκτική η παγκόσμια οικονομία παρά τον «πόλεμο δασμών» Τραμπ
15:00 Εμπορικός Σύλλογος Καλαβρύτων: Χειμερινός προορισμός με… εκκρεμότητες – Στέγαση, πάρκινγκ και πεζοδρόμια
14:58 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών
14:56 Βολές Καστανίδη κατά ΠΑΣΟΚ: «Αδρανές το Πολιτικό Συμβούλιο από το 2024»
14:51 Πάτρα: Φωτιά στην Κρήνη, ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
14:47 Άρειος Πάγος: Κρίσιμη απόφαση για τον υπολογισμό τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη
14:45 Το ΝΑΤΟ «απαντά» στη Ρωσία: Έκτακτη συνεδρίαση για τις παραβιάσεις στην Εσθονία
14:41 Νέες αποκαλύψεις από τη γιαγιά του Παναγιωτάκη για την Μουρτζούκου: «Η Ειρήνη έδινε ναρκωτικά σε αστυνομικό»
14:30 «Κάθε φορά, ακούμε αβάσιμες κατηγορίες», η θέση της Ρωσίας για τα drones
14:27 Λεχαινά: Αποχαιρετούν τον Θοδωρή Αναστόπουλο – Αρχιτέκτονα, δημιουργό και άνθρωπο του πολιτισμού
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ