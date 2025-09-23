Ράλι στην ασφαλιστική αγορά – Δυναμικό ξεκίνημα για το γ’ τρίμηνο

Ανοδικά κινήθηκε η ασφαλιστική αγορά στο επτάμηνο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2025, με τη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων να φτάνει σε αύξηση 4,3% σε σχέση με πέρυσι. Την ώθηση έδωσε ο κλάδος Ζημιών, ο οποίος σημείωσε άνοδο 9,3%, ενώ οι ασφάλειες Ζωής εμφάνισαν οριακή υποχώρηση κατά 1%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ).

Τον Ιούλιο, η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε στα 595,4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 10,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και 16,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, ένδειξη ότι το τρίτο τρίμηνο ξεκίνησε με ιδιαίτερη δυναμική για την αγορά.

Στις ασφάλειες Ζημιών, η ασφάλιση πυρκαγιάς και στοιχείων της φύσης κατέγραψε άνοδο 15,6% στο επτάμηνο, ενώ οι ασφάλειες χερσαίων οχημάτων αυξήθηκαν κατά 11,6% και η αστική ευθύνη οχημάτων κατά 6,1%. Ισχυρές επιδόσεις σημείωσαν και οι ασφάλειες ατυχημάτων (+20,2%), βοήθειας (+12,1%), χρηματικών απωλειών (+18,7%) και εγγυήσεων (+42,7%). Στον αντίποδα, τα θαλάσσια (-0,7%) και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα (-2,8%) κινήθηκαν αρνητικά, αν και τον Ιούλιο σημειώθηκε μικρή ανάκαμψη.

Στις ασφάλειες Ζωής, το σύνολο του επταμήνου παρέμεινε ελαφρώς αρνητικό (-1,0%). Τα unit-linked προϊόντα γύρισαν σε θετικό έδαφος με +2,2% στο επτάμηνο, ενώ τον Ιούλιο απογειώθηκαν (+25,1% σε ετήσια βάση, +76,3% σε σχέση με τον Ιούνιο). Αντίθετα, οι συλλογικές συνταξιοδοτικές καλύψεις υποχώρησαν κατά 9,4% στο επτάμηνο και -10,7% τον Ιούλιο. Ωστόσο, συνολικά οι ασφάλειες Ζωής κατέγραψαν άνοδο 4,9% σε σχέση με τον Ιούνιο και +6,3% έναντι του Ιουλίου 2024.

Στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο (Αύγουστος 2024–Ιούλιος 2025), η αγορά συνολικά κινήθηκε στο +6,0%, με τις Ζημιών στο +9,6% και τις Ζωής στο +2,2%. Ειδικά τον Ιούλιο, η αύξηση έφτασε στο +16,5% σε σχέση με τον Ιούνιο, με τις Ζωής να εκτινάσσονται κατά +33,0% και τις Ζημιών στο +2,8%.

