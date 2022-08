Ράντι Ζούκερμπεργκ: Αυτή είναι η άγνωστη αδελφή του Mr. Facebook

«Το Web3 δεν έχει γίνει πραγματικότητα ακόμη», παραδέχεται η αδελφή του δισεκατομμυριούχου Μαρκ Ζούκερμπεργκ, Ράντι Ζούκερμπεργκ.

Η επί σειρά ετών συνεργάτιδα του CΕΟ της Meta, μιλώντας πρόσφατα, στο Global Supertrends Conference 2022 υποστήριξε αναφερόμενη σε ένα σύστημα στο οποίο οι χρήστες έχουν τον έλεγχο των υπηρεσιών και των χρημάτων τους και όχι οι εταιρείες, πως «το Web3 είναι μια υποθετική, μελλοντική έκδοση του Διαδικτύου που βασίζεται στην τεχνολογία blockchain – μια «ιδανική ουτοπία». «Αλλά… δεν συμβαίνει αυτό στην πραγματικότητα. Αυτό που επικρατεί σήμερα, είναι το χάος», δηλώνει κατηγορηματικά.

Η συνεργασία της με τη Facebook

Η Ράντι Ζούκερμπεργκ, από την ίδρυση της Facebook και για περίπου 10 χρόνια, εργαζόταν στην εταιρεία τεχνολογίας του αδερφού της. Παρόλο που όπως, η ίδια έχει δηλώσει σε συνέντευξή της στο παρελθόν, η δουλειά της στον κολοσσό τεχνολογίας της άρεσε πάρα πολύ, το γεγονός που την ώθησε να λάβει την απόφαση να παραιτηθεί από την εταιρεία ήταν η έλλειψη γυναικών, όχι μόνο στη Facebook αλλά και σε ολόκληρη τη Silicon Valley. «Πάντα ένιωθα περίπλοκα με τους ρόλους των φύλων στην Silicon Valley» είχε δηλώσει στο παρελθόν. «Μου άρεσε αυτό που έκανα στη Facebook. Αλλά μισούσα να είμαι η μόνη γυναίκα σχεδόν σε κάθε αίθουσα για 10 συνεχόμενα χρόνια», υπογραμμίζει.

Μία επιτυχημένη επιχειρηματίας

Λίγο μετά την αποχώρησή της από την Facebook, η Ράντι Ζούκερμπεργκ ανακοίνωσε πως ιδρύει τη δική της επιχείρηση, την εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το όνομα Zuckerberg Media, στην οποία είναι μέχρι και σήμερα διευθύνουσα σύμβουλος. Η Ζούκερμπεργκ ασχολείται επίσης, με τις επενδύσεις και γράφει βιβλία τα οποία έχουν γίνει μπεστ σέλερ.

Επιπλέον, συμμετέχει στο ριάλιτι σόου «Quit Your Day Job» (παραιτήσου από τη δουλειά σου), το οποίο προβάλλεται από το 2016. Στη σειρά συμμετέχουν εκατομμυριούχοι επιχειρηματίες, οι οποίοι προσπαθούν να βγάλουν χρήματα από μια ομάδα τεσσάρων επενδυτών.

Παράλληλα, η απόφοιτος του Χάρβαρντ είναι σύμβουλος επωνυμίας για την OKCoin, τη γνωστή εταιρεία κρυπτονομισμάτων. Η συγκριμένη startup έχει δεσμευτεί να διαθέσει ένα εκατομμύριο δολάρια προκειμένου να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων. Η εταιρεία ελπίζει πως το ήμισυ του νομίσματος αυτού θα ανήκει σε γυναίκες μέχρι το 2025.

Τον περασμένο Φεβρουάριο μάλιστα, η αδερφή του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, μεταμορφώθηκε… σε Adele στα πλαίσια μιας διαφημιστικής καμπάνιας για κρυπτονομίσματα. Στη συγκεκριμένη διαφήμιση η Ράντι φορούσε μία ζακέτα με γούνινο γιακά, παρόμοια με εκείνη που φορούσε η διάσημη τραγουδίστρια Adele στο βιντεοκλίπ του τραγουδιού της «Hello». H Ζούκερμπεργκ ερμήνευσε με το δικό της τρόπο το συγκεκριμένο κομμάτι το οποίο είχε ωστόσο, ως θέμα τα κρυπτονομίσματα. «Γεια, εγώ είμαι. Θα ήθελες να μάθεις πώς να ανταλλάσσεις κρυπτονομίσματα;» ακούγεται να τραγουδά.

Η ίδια με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμός στο Twitter είχε γράψει τότε, «τα crypto πρέπει να είναι διασκεδαστικά» ενώ ζητούσε συγγνώμη από την Adele για την «εκτέλεση» του κομματιού της.

🎶🎶 Hello – it’s me 🎶🎶

Music video! b/c community should be FUN, crypto should be welcoming not intimidating & why not?!?! @thehugxyz we believe in working hard AND enjoying this crazy amazing moment we’re in. Best way to support creators is to be creators! Apologies Adele 🤣 pic.twitter.com/GHKRCK8J7z

— Randi Zuckerberg 🤗 (@randizuckerberg) February 17, 2022