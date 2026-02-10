Ρέκιαβικ: Η βορειότερη πρωτεουσα της Ευρώπης

Η σημερινή μας επιλογή είναι το Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, η βορειότερη πρωτεύουσα του πλανήτη, η οποία κατορθώνει με τον συνδυασμό ηρεμίας, προσβασιμότητας, φυσικής ομορφιάς και πλούσιας πολιτιστικής ζωής να αποτελεί τον ιδανικό συγκερασμό δραστηριοτήτων για όποιον επιθυμεί να συνδυάσει σε λίγα μόνο 24ωρα αστικό τοπίο και απόκοσμη ομορφιά.

Κατεβαίνοντας από το αεροδρόμιο του Ρέικιαβικ και στην προσπάθειά σας να εξερευνήσετε την πόλη, το πρώτο της τοπόσημο δεν είναι άλλο από την περίφημη λουθηρανική εκκλησία Hallgrímskirkja. Αν και δικαίως ο αιχμηρός πύργος του ναού κερδίζει εκ πρώτης όψεως τις εντυπώσεις, είναι οι πλαϊνές «γλώσσες» του βασάλτη που μοιάζουν με καταρράκτη και δίνουν τη δέουσα προοπτική στο μεγαλοπρεπές κτήριο που συμπληρώνεται από το άγαλμα του θρυλικού θαλασσοπόρου Leif Erikson.

Πάρτε στη συνέχεια την Οδό του Ουράνιου Τόξου, τον δρόμο που «ξεκλειδώνει» μεγάλο μέρος της πόλης και πήρε τα χρώματά του από το πρώτο Pride που διοργανώθηκε σε αυτήν το 1999. Κάντε μια στάση επίσης στο Ισλανδικό Μουσείο Punk, που έχει φτιαχτεί εν είδει φόρου τιμής στη σκανδιναβική punk σκηνή, καταγράφοντας την παρουσία της από τη δεκαετία του 70′ έως το τέλος των 90s και φιλοξενείται εκεί που πριν ήταν οι δημόσιες τουαλέτες.

Στον δρόμο για το λιμάνι θα έχετε την ευκαιρία να δείτε δύο από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατα της πόλης. Το πρώτο είναι το Φαλλολογικό Μουσείο, που στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή φαλλών του κόσμου. Σε μια αποθέωση της χιουμοριστικής ειρωνείας του πράγματος μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφτείτε το καφέ «The Phallic», όπου μπορείτε να απολαύσετε βάφλα σε σχήμα πέους με καραμελωμένες μπανάνες και παγωτό.

Δεύτερο σημείο αναφοράς το εκθεσιακό και συναυλιακό κέντρο Harpa, που δεσπόζει στον ορίζοντα της πόλης με την χαρακτηριστική γυάλινη, κελυφωτή του πρόσοψη. Πέρα από το πλήθος μουσικών events και πάσης φύσεως εκδηλώσεων μια βόλτα στα «σπλάχνα» του Harpa θα σας προσφέρει μοναδική θέα στο λιμάνι του Ρέικιαβικ.

Τελειώστε την περιήγησή σας στο Ρέικιαβικ με μια επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο, όπου εκτίθενται πλήθος αντικειμένων από την εποχή των Βίκινγκ σε τέλεια διατηρημένη κατάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



