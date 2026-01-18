Ρεκόρ χρήσης για το IRIS: Εκρηκτική άνοδος συναλλαγών 2020-2025

Ρεκόρ χρήσης για το IRIS: Εκρηκτική άνοδος συναλλαγών 2020-2025
18 Ιαν. 2026 20:52
Pelop News

Η πλατφόρμα IRIS της ΔΙΑΣ ΑΕ καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία την τελευταία πενταετία, με εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης τόσο στον αριθμό συναλλαγών όσο και στη διάδοση των εφαρμογών της.

Αύξηση συναλλαγών 2020-2024

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΙΑΣ:

  • 2020: 1,6 εκατ. συναλλαγές

  • 2021: 3,2 εκατ.

  • 2022: 8,2 εκατ.

  • 2023: 24,2 εκατ.

  • 2024: 57,3 εκατ.

Η αύξηση είναι εντυπωσιακή, με ετήσιες μεταβολές από +90% έως +150% σε ορισμένα έτη.

Διάρθρωση χρήσης IRIS

  • IRIS P2P (Person to Person): 4,25 εκατ. χρήστες, αύξηση συναλλαγών 1,9 φορές σε σχέση με το 2024 και 158 φορές από το 2020.

  • IRIS P2Pro (Person to Professionals): 583.445 επαγγελματίες, αύξηση 3 φορές σε σχέση με το 2024 και 409 φορές από το 2020.

  • IRIS Commerce: Παρουσία σε 70.000 e-shops και 1,2 εκατ. POS, με αξία συναλλαγών άνω των 4,7 δισ. ευρώ (+409% σε σχέση με το 2024).

Στις άμεσες πληρωμές, 7 στις 10 πραγματοποιούνται μέσω IRIS, ενώ οι κυριότερες χρήσεις είναι RF/QR (32%), πληρωμές Δημοσίου και Επιχειρήσεων (18,2%), IRIS Payments (17,7%) και Bank to Bank συναλλαγές (15,9%).

Η εικόνα του 2025

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά ιστορικών υψηλών:

  • Συναλλαγές ΔΙΑΣ συνολικά: 540,4 εκατ., +15,7% σε σχέση με το 2024

  • Συνολική αξία: 544,4 δισ. ευρώ

  • Συναλλαγές IRIS payments: 126,4 εκατ., αξίας 10,9 δισ. ευρώ

  • Μέση ημερήσια δραστηριότητα: 2,2 εκατ. συναλλαγές αξίας 2,2 δισ. ευρώ

  • Ημερήσιο ρεκόρ 24/11/2025: 6 εκατ. συναλλαγές, αξίας 3,5 δισ. ευρώ

Η CEO της ΔΙΑΣ, κα. Σταυρούλα Καμπουρίδου, τόνισε ότι οι ψηφιακές πληρωμές όχι μόνο ακολουθούν την οικονομική ανάπτυξη αλλά τη διαμορφώνουν, ενισχύοντας τη διαφάνεια, τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική συμπερίληψη.

IRIS – Καθολική υιοθέτηση

  • IRIS P2P: 111,4 εκατ. συναλλαγές, +90% σε σχέση με το 2024

  • IRIS P2Pro: +197% συναλλαγές έναντι 2024

  • IRIS Commerce: +70,8% αύξηση συναλλαγών

Νέες δυνατότητες από 15/1/2026

Η ΔΙΑΣ διπλασίασε τα ημερήσια όρια συναλλαγών:

  • IRIS P2P: έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε ιδιώτες (5.000 ευρώ μηνιαίως)

  • IRIS P2Pro: έως 1.000 ευρώ ημερησίως σε επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις

Η κίνηση αυτή ενισχύει την ευελιξία και τη χρηστικότητα του IRIS, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των χρηστών και στην ανάπτυξη των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα.

