Ρεκόρ, διακρίσεις και 4 μετάλλια για τους κολυμβητές στο ΟΑΚΑ

Εξαιρετικός ήταν ο απολογισμός των κολυμβητών του ΝΟΠ στους αγώνες του Χειμερινού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α’-Β’ (Κ13-14) που διεξήχθη το σαββατοκύριακο στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.

Τα δελφίνια του Μήτρακα κατέκτησαν συνολικά 4 μετάλλια, είχαν 6 τέταρτες θέσεις, πολλά πλασαρίσματα στην πρώτη 8άδα και βελτίωση ατομικών ρεκόρ σε πολλά αγωνίσματα, δείγμα της καλής δουλειάς που γίνεται.

Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Παμπαίδας Βασίλης Αντύπας ο οποίος κατέκτησε δυο μετάλλια, ένα χρυσό στα 200μ. πεταλούδα και ένα χάλκινο στα 400μ. στα 400 μ. ατομικής.

Επίσης, δυο μετάλλια κέρδισε η Ελεονώρα Γκέκα η οποία έκανε πολύ καλές κούρσες και κατάκτησε δυο χάλκινα, ένα στα 100μ. πρόσθιο και ένα στα 200μ. πρόσθιο.

Ο προπονητής του αγωνιστικού τμήματος του ΝΟΠ, Λευτέρης Μήτρακας ήταν ικανοποιημένος από τους αθλητές του και τους έδωσε συγχαρητήρια.

