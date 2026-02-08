Ρεκόρ, διακρίσεις και 4 μετάλλια για τους κολυμβητές στο ΟΑΚΑ

Ρεκόρ, διακρίσεις και 4 μετάλλια για τους κολυμβητές στο ΟΑΚΑ
08 Φεβ. 2026 20:08
Pelop News

Εξαιρετικός ήταν ο απολογισμός των κολυμβητών του ΝΟΠ στους αγώνες του Χειμερινού Πρωταθλήματος Νοτίου Ελλάδας ΠΠ- ΠΚ Α’-Β’ (Κ13-14) που διεξήχθη το σαββατοκύριακο στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ.
Τα δελφίνια του Μήτρακα κατέκτησαν συνολικά 4 μετάλλια, είχαν 6 τέταρτες θέσεις, πολλά πλασαρίσματα στην πρώτη 8άδα και βελτίωση ατομικών ρεκόρ σε πολλά αγωνίσματα, δείγμα της καλής δουλειάς που γίνεται.
Αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Παμπαίδας Βασίλης Αντύπας ο οποίος κατέκτησε δυο μετάλλια, ένα χρυσό στα 200μ. πεταλούδα και ένα χάλκινο στα 400μ. στα 400 μ. ατομικής.

 

Ρεκόρ, διακρίσεις και 4 μετάλλια για τους κολυμβητές στο ΟΑΚΑ

Επίσης, δυο μετάλλια κέρδισε η Ελεονώρα Γκέκα η οποία έκανε πολύ καλές κούρσες και κατάκτησε δυο χάλκινα, ένα στα 100μ. πρόσθιο και ένα στα 200μ. πρόσθιο.

Ο προπονητής του αγωνιστικού τμήματος του ΝΟΠ, Λευτέρης Μήτρακας ήταν ικανοποιημένος από τους αθλητές του και τους έδωσε συγχαρητήρια.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:19 Τρίκαλα: Συνελήφθησαν τρία άτομα για πώληση τσιγάρων σε ανήλικους
20:08 Ρεκόρ, διακρίσεις και 4 μετάλλια για τους κολυμβητές στο ΟΑΚΑ
19:59 Πάτρα: Δείτε φωτογραφίες από την 4η Καρναβαλούπολη – Παντός καιρού
19:49 Η αερόβια άσκηση ενός χρόνου κάνει τον εγκέφαλο των 50άρηδων έως επτά μήνες νεότερο
19:38 Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο η «γυναίκα-σκιά» – Πως λάμβανε την αμοιβή
19:26 Λίβανος: Κατέρρευσε κτίριο και πλάκωσε τρεις ανθρώπους – Βγήκαν ζωντανοί ΒΙΝΤΕΟ
19:15 Πανσερραϊκός – ΑΕΚ 0-4: Με Βάργκα η νίκη στο δεύτερο ημίχρονο
19:07 Σε εγρήγορση για την Αγκυρα: Ελλάδα και Τουρκία προετοιμάζονται για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας
18:59 Τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών ο καθηγητής Χρήστος Αθ. Τερέζης
18:48 Το «σφηνάκι ελαιόλαδο» το πρωί: Μόδα ή πραγματικά οφέλη για την υγεία;
18:37 Άστατος ο καιρός όλη την εβδομάδα – Κίνδυνος για το ψήσιμο της Τσικνοπέμπτης – Στο επίκεντρο η Δυτική Ελλάδα
18:29 Τι προτείνει ο Βελόπουλος για το άρθρο 86 περί ευθύνης Υπουργών
18:17 Στήριξη, συγχαρητήρια και ευχές του σπιράλ σε φορείς της Πάτρας
18:08 Καρδίτσα – Παναθηναϊκός 53-78: Εμφατική νίκη με εξαιρετικό τον Χολμς
18:00 Πάτρα: Πότε αναμένονται εξελίξεις για το νέο δημοτικό σχολείο Αγίου Βασιλείου
17:50 Χάαλστατ: Το Αυστριακό χωριό με κινηματογραφική ομορφιά
17:48 Nέο δυναμικό στον Αθήνα 9,84: δημοσιογράφοι και μουσικοί παραγωγοί
17:44 Ο Υπουργός Αθλητισμού Γ. Βρούτσης εγκαινίασε τον χλοοτάπητα στα Προσφυγικά-Τι είπε για το βοηθητικό του Τόφαλος ΦΩΤΟ -ΒΙΝΤΕΟ
17:38 «Αμόκ» προκάλεσε η Κλέλια Ανδριολάτου με την ανάρτησή της ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
17:31 Η κυρία που έγινε viral στη συναυλία των Coldplay, ομιλήτρια σε Συνέδριο!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 07 02 2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ