Ρεκόρ επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια: Πάνω από 37 εκατ. ταξιδιώτες το 2025

Αύξηση της τάξης του 3% σε σύγκριση με το 2024 κατέγραψε το 2025 η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τον συνολικό αριθμό των ταξιδιωτών να ξεπερνά τα 37 εκατομμύρια.

Τα στοιχεία τόσο για τον Δεκέμβριο όσο και για το σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν τη διαρκώς ανοδική πορεία των αεροδρομίων, τα οποία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη του ελληνικού τουρισμού και της εθνικής οικονομίας, ενισχύοντας παράλληλα τις τοπικές κοινωνίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Ειδικότερα, τον Δεκέμβριο του 2025, τα 14 αεροδρόμια υποδέχθηκαν περισσότερους από 881.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Η επίδοση αυτή καταδεικνύει ότι η τουριστική και αεροπορική δραστηριότητα διατηρεί τη δυναμική της ακόμη και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Σε ετήσια βάση, η συνολική εικόνα του 2025 αποτυπώνει σταθερή ζήτηση για αεροπορικές μετακινήσεις, με τις εσωτερικές πτήσεις να αυξάνονται κατά 1,1% (86.971 πτήσεις) και τις διεθνείς κατά 3,2% (196.382 πτήσεις). Συνολικά, η κίνηση πτήσεων παρουσίασε άνοδο 2,5%.

Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία», όπου τον Δεκέμβριο η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 10,7%, προσθέτοντας περίπου 56.000 επιβάτες και ανεβάζοντας το σύνολο του μήνα στους 580.267. Σε ετήσιο επίπεδο, η Θεσσαλονίκη κατέγραψε αύξηση 8,2%, με σχεδόν 8 εκατομμύρια επιβάτες το 2025.

Θετική εικόνα παρουσίασε και ο Αερολιμένας Ρόδου «Διαγόρας», ο οποίος ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια επιβάτες σε ετήσια βάση, σημειώνοντας άνοδο 2,5% σε σχέση με το 2024. Τον Δεκέμβριο, η επιβατική κίνηση στη Ρόδος αυξήθηκε κατά 8,4%, φτάνοντας τους 72.624 ταξιδιώτες.

Συνολικά, από το 2017 έως και το 2025, μέσω των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της Fraport Greece διακινήθηκαν 249,6 εκατομμύρια επιβάτες, γεγονός που αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο τους στη διασύνδεση της Ελλάδας με το διεθνές τουριστικό δίκτυο.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Alexander Zinell, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα του 2025 επιβεβαιώνουν τη σταθερή ζήτηση για τους ελληνικούς προορισμούς, παρά το απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, επισημαίνοντας την ανάγκη για στοχευμένες επενδύσεις και στενή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού.

