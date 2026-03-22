Ρεκόρ γκίνες για 33χρονο Mαλαισιανό που έχει δέκα δόντια περισσότερα!

O Prathab Muniandy κατέκτησε μια ιδιαίτερη διάκριση, καθώς αναγνωρίστηκε επίσημα από το Guinness World Records ως ο άνδρας με τον μεγαλύτερο αριθμό δοντιών στο στόμα. Σε ηλικία 33 ετών, διαθέτει συνολικά 42 δόντια, δηλαδή δέκα περισσότερα από τον συνηθισμένο αριθμό που έχουν οι ενήλικες.

Η ξεχωριστή αυτή περίπτωση προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, ο ίδιος δεν είχε πάντα επίγνωση της ιδιαιτερότητάς του.

Όπως έχει εξηγήσει, αντιλήφθηκε για πρώτη φορά ότι κάτι δεν ήταν συνηθισμένο το 2021, όταν σε μια οικογενειακή συγκέντρωση σχολίασε ότι πιθανότατα έχει περισσότερα δόντια από το κανονικό.

«Το κατάλαβα το 2021, σε μια συνάντηση για τσάι με την οικογένειά μου, όταν είπα ότι ίσως έχω επιπλέον δόντια», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό το σχόλιο οδήγησε σε μια αυθόρμητη διαδικασία, καθώς οι συγγενείς του αποφάσισαν να τα μετρήσουν. Το αποτέλεσμα έδειξε αρχικά 38 δόντια.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο εντυπωσιακή μετά από επίσκεψη σε οδοντίατρο και ακτινογραφικό έλεγχο. Εκεί αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν άλλα τέσσερα δόντια που δεν είχαν ακόμη εμφανιστεί. Μέχρι τις αρχές του 2023, ο συνολικός αριθμός είχε φτάσει τα 42.

Παρά τον ασυνήθιστα υψηλό αριθμό, η καθημερινότητά του δεν φαίνεται να επηρεάζεται. Τα περισσότερα από τα επιπλέον δόντια έχουν αναπτυχθεί σωστά και δεν δημιουργούν προβλήματα. «Ευτυχώς, τα περισσότερα έχουν βγει ίσια και χωρίς επιπλοκές», έχει δηλώσει.

Μάλιστα, η ιδιαιτερότητα αυτή δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή με μια πρώτη ματιά. Όπως λέει, οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τίποτα ασυνήθιστο, εκτός αν τους το αποκαλύψει ο ίδιος. «Οι άνθρωποι συνήθως εκπλήσσονται και δυσκολεύονται να το πιστέψουν, ειδικά όταν ακούνε ότι έχω δέκα περισσότερα δόντια από τον μέσο άνθρωπο», σημείωσε.

Κανονικά, ένας ενήλικας διαθέτει 32 δόντια, μαζί με τους φρονιμίτες. Η ύπαρξη περισσότερων ονομάζεται στην οδοντιατρική «υπεράριθμα δόντια» και θεωρείται σπάνια κατάσταση, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει προβλήματα, όπως συνωστισμό ή δυσκολία στην ανάπτυξη της οδοντοφυΐας. Στην περίπτωση του Muniandy, ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί σημαντικές επιπλοκές.

Κατά την εξέταση για την επικύρωση του ρεκόρ, οι ειδικοί εντόπισαν και μια επιπλέον λεπτομέρεια: Υπάρχουν ακόμη δύο δόντια που δεν έχουν εμφανιστεί, κάτι που σημαίνει ότι ο αριθμός ίσως αυξηθεί στο μέλλον.

Τελικά, το Guinness World Records επιβεβαίωσε πως ο Prathab Muniandy κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ για τα περισσότερα δόντια σε άνδρα, ενώ στην αντίστοιχη κατηγορία των γυναικών το ρεκόρ ανήκει στην Kalpana Balan από την Ινδία με 38 δόντια.

Για τον ίδιο, αυτή η αναγνώριση αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία. «Είναι κάτι μοναδικό και εντυπωσιακό να γνωρίζω ότι κατέχω ένα παγκόσμιο ρεκόρ για τον αριθμό των δοντιών», δήλωσε.

