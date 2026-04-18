18 Απρ. 2026 20:42
Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ18 (7ος Ομιλος) που διοργανώθηκε σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πλούσια δράση, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και σημειώθηκαν και καλές επιδόσεις

Με όριο για το Ριέτι ξεκίνησε η δράση στο Παμπελοποννησιακό. Το πέτυχε η 16χρονη Ιωάννα Σερεμέτη του Αρίωνα στα 5.000 μ. βάδην με 26.01.30, ενώ κοντά στο 26.10.00 βρέθηκε και η Γεωργία Ηλιοπούλου του ίδιου συλλόγου με 26.42.46. Να σημειωθεί ότι η Σερεμέτη είναι 4η στις ελληνικές λίστες πίσω από τις Γέρου, Κουτσίδου και Λουκά.

Λίγο αργότερα στο δίσκο, η Νικολία Μυλωνά (ΑΓΕ Πύργου) έριξε τέσσερις φορές πάνω από το ρεκόρ της (42.02), με καλύτερη προσπάθεια στα 42.90, πολύ πάνω από τα 40.50 που είναι το όριο για το Ριέτι.

Ωραία κούρσα στα 1.500 μ. κοριτσιών με την 16χρονη Ανθή Αγγελάτου του Πέλοπα να κερδίζει στο φινάλε την μόλις 14 ετών Παναγιώτα Λαμπράκη της ΓΕ Αγρινίου. Οι χρόνοι για τα δύο κορίτσια ήταν 4.50.10 και 4.50.27 αντίστοιχα.

Νταμπλ στα σπριντ για Γκέρσι Σουλεϊμάνι (ΓΕ Κεφαλληνίας) και Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα). Ο πρώτος με 10.96 (1.4) και 22.28 (0.8), και η δεύτερη με 12.27 (-0.4) και με 25.62 (1.0).

Στα 5.66 (1.8) προσγειώθηκε η Αθανασία Οικονομοπούλου του Κούρου στο μήκος και στα 6.75 (1.2) ο Σπύρος Μακρυγιάννης της ΓΕ Αγρινίου.

Τέλος, με 2.25.31 επικράτησε η 15χρονη Μαρία Κωτσιάντη της Ολυμπιάδας στα 800 μέτρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
20:54 Η ΝΕΠ προετοιμασία στο Ναύπλιο με επίσκεψη στο Μπουρτζί – Φωτογραφίες
20:48 Μεγάλου κυβισμού μηχανή παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη στη Λιοσίων
20:42 Ρεκόρ και δυνατός ανταγωνισμός στο Διασυλλογικό στίβου Κ18 – Φωτογραφίες
20:36 Ο Ολυμπιακός έφτασε τις 60 σερί νίκες με τον Παναθηναϊκό
20:24 Άμπελος Αχαΐας: Έκαιγε χόρτα, συνελήφθη για τη φωτιά, πρόστιμο 3.375 ευρώ, ΒΙΝΤΕΟ
20:18 Ο Προμηθέας έχασε στην Καρδίτσα και θέλει νίκη με Ηρακλή – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
20:12 «Δεν θα βγάλουμε λάδι αυτά τα καθάρματα», νέα δεδομένα για τον θάνατο της Μυρτούς
20:00 Νέα εποχή για το αεροδρόμιο του Αράξου
19:48 Εισβολή γλάρων στον αγωνιστικό χώρο και χάος σε ποδοσφαιρικό αγώνα στην Αυστραλία
19:36 Καιρός: Θα μας τρελάνει, έως 7 τα μποφόρ και 23 βαθμούς η θερμοκρασία
19:24 Πάπας Λέων ΙΔ’: «Ο Ιησούς είναι κοντά μας, πάντα. Δεν με ενδιαφέρει να μπω σε αντιπαράθεση με τον Τραμπ»
19:12 Κατερίνα Ηλιοπούλου: «Το χοροθέατρο θέλει αλήθεια»
19:05 Η ΝΕΠ ήττα από ΝΟ Βουλιαγμένης, αλλά αβαντάζ στα πλέι-άουτ – Βίντεο
19:00 Θρασίμια-απατεώνες έκλεψαν από 93χρονη γιαγιά λίρες και μετρητά
18:45 Φινάλε στο τουρνουά της ΝΕΠ στη μνήμη του Κωνσταντίνου Αντίοχου: «Αθάνατος»!
18:40 Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη: Υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση
18:30 Οι γυναίκες του ΝΟΠ ήρθαν ισόπαλες, με μειονέκτημα έδρας για την παραμονή
18:18 Θάνατος 19χρονης: Πάνω στην τραγωδία προσωπικά ιατρών πίσω από τη fake νοσηλεύτρια που κατήγγειλε ότι η Μυρτώ πέθανε αβοήθητη στο νοσοκομείο
17:57 Στέλιος Μάινας: Τι είπε για τον «Άγιο έρωτα» και τη φθορά του χρόνου
17:56 Άμπελος Αχαΐας: 112 για εκκένωση της περιοχής Άνω Ποροβίτσα με προτροπή «Απομακρυνθείτε προς Ακράτα», ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
