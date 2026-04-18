Ρεκόρ και δυνατός ανταγωνισμός στο Διασυλλογικό στίβου Κ18 – Φωτογραφίες

Αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία σημείωσε το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου Κ18 (7ος Ομιλος) που διοργανώθηκε σήμερα στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο από την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε πλούσια δράση, ο ανταγωνισμός ήταν έντονος και σημειώθηκαν και καλές επιδόσεις

Με όριο για το Ριέτι ξεκίνησε η δράση στο Παμπελοποννησιακό. Το πέτυχε η 16χρονη Ιωάννα Σερεμέτη του Αρίωνα στα 5.000 μ. βάδην με 26.01.30, ενώ κοντά στο 26.10.00 βρέθηκε και η Γεωργία Ηλιοπούλου του ίδιου συλλόγου με 26.42.46. Να σημειωθεί ότι η Σερεμέτη είναι 4η στις ελληνικές λίστες πίσω από τις Γέρου, Κουτσίδου και Λουκά.

Λίγο αργότερα στο δίσκο, η Νικολία Μυλωνά (ΑΓΕ Πύργου) έριξε τέσσερις φορές πάνω από το ρεκόρ της (42.02), με καλύτερη προσπάθεια στα 42.90, πολύ πάνω από τα 40.50 που είναι το όριο για το Ριέτι.

Ωραία κούρσα στα 1.500 μ. κοριτσιών με την 16χρονη Ανθή Αγγελάτου του Πέλοπα να κερδίζει στο φινάλε την μόλις 14 ετών Παναγιώτα Λαμπράκη της ΓΕ Αγρινίου. Οι χρόνοι για τα δύο κορίτσια ήταν 4.50.10 και 4.50.27 αντίστοιχα.

Νταμπλ στα σπριντ για Γκέρσι Σουλεϊμάνι (ΓΕ Κεφαλληνίας) και Γεωργία Σταθοπούλου (Ολυμπιάδα). Ο πρώτος με 10.96 (1.4) και 22.28 (0.8), και η δεύτερη με 12.27 (-0.4) και με 25.62 (1.0).

Στα 5.66 (1.8) προσγειώθηκε η Αθανασία Οικονομοπούλου του Κούρου στο μήκος και στα 6.75 (1.2) ο Σπύρος Μακρυγιάννης της ΓΕ Αγρινίου.

Τέλος, με 2.25.31 επικράτησε η 15χρονη Μαρία Κωτσιάντη της Ολυμπιάδας στα 800 μέτρα.

