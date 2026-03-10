Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ

Σημαντική ποσότητα ηρωίνης εντοπίστηκε σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων.

Στη σύλληψη δύο ημεδαπών για κατοχή και αποθήκευση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ύστερα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Οι συλλήψεις έγιναν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, όταν οι αρχές εντόπισαν σε παράπηγμα έναν 50χρονο και μία 46χρονη, οι οποίοι φέρονται να είχαν στην κατοχή τους σημαντική ποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Πάνω από 13 κιλά ηρωίνης

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 46 νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ηρωίνη μικτού βάρους 13 κιλών και 584 γραμμαρίων.

Παράλληλα κατασχέθηκαν δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας καθώς και ένα κινητό τηλέφωνο.

Επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών, στοχευμένες έρευνες και διασταύρωση στοιχείων, ενώ είχε προηγηθεί δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων.

Στη δράση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι αρχές εξετάζουν πλέον το εύρος της δράσης των συλληφθέντων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για άλλες υποθέσεις, ενώ μετά τη σύλληψή τους οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

