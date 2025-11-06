ResearchGreece: Στα €30,6 η νέα τιμή για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Περιθώριο ανόδου άνω του 30% από τα τρέχοντα επίπεδα

ResearchGreece: Στα €30,6 η νέα τιμή για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
06 Νοέ. 2025 15:32
Pelop News

Η καλύτερη επιλογή στον κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα αποτελεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, σύμφωνα με έκθεση της ResearchGreece, η οποία καταγράφει τη διαρκώς εντεινόμενη αναπτυξιακή δυναμική και τη σημαντική ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων του Ομίλου.

Η ανεξάρτητη εταιρεία αναλύσεων ανεβάζει την τιμή-στόχο στα 30,6 ευρώ από 26,9 ευρώ, αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου άνω του 30% από τα τρέχοντα επίπεδα. Πρόκειται για την τέταρτη, κατά σειρά, χρηματιστηριακή (Πειραιώς Securities, Mediobanca, Euroxx) που επισημαίνει τη δυναμική πορεία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αναβαθμίζοντας την τιμή-στόχο από τα επίπεδα των 25–27 ευρώ σε άνω των 30 ευρώ.

Σύμφωνα με το report, η νέα αποτίμηση ενσωματώνει την έναρξη λειτουργίας της Αττικής Οδού, τη σημαντική πρόοδο των εργασιών στον Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτη, την εξασφάλιση της παραχώρησης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), τη στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον τομέα της ενέργειας, καθώς και τη διαρκή πρόοδο εργασιών στο ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα (IRC) στο Ελληνικό. Η μοναδική μεγάλη εξέλιξη που εκκρεμεί αφορά την έναρξη παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, η οποία τοποθετείται κατά το προσεχές διάστημα.

Η ResearchGreece εκτιμά ότι η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) θα διπλασιαστεί έως το 2028, με κύριους μοχλούς τις παραχωρήσεις της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού. Με βάση τις αναθεωρημένες προβλέψεις για τους κυκλοφοριακούς όγκους, οι εν λειτουργία παραχωρήσεις, η Εγνατία και το αεροδρόμιο στο Καστέλι, αποτιμώνται συνολικά σε 21 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή περίπου στο 90% της τρέχουσας κεφαλαιοποίησης του Ομίλου.

Κατά τους αναλυτές, η Αττική Οδός θα εμφανίσει αύξηση της μέσης ετήσιας κυκλοφορίας κατά 3,5% το 2026, με το μέσο EBITDA να ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ ετησίως. Η Εγνατία Οδός αναμένεται να αποφέρει μέσο EBITDA 190–475 εκατ. ευρώ μετά την πενταετή περίοδο κατασκευής, με μέσο περιθώριο 75%.
Το αεροδρόμιο Καστελίου εκτιμάται ότι θα εξυπηρετεί 15–18 εκατ. επιβάτες ετησίως, με εκτιμώμενο EBITDA 100–160 εκατ. ευρώ.

Η ResearchGreece αποτιμά τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 3,17 δισ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι η αποτίμηση δεν περιλαμβάνει τον ΒΟΑΚ, το IRC του Ελληνικού και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτινων πόρων.

 
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:08 Βορίζια: Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη και το δεύτερο άτομο που εμφανίζεται με τον γαμπρό του Καργάκη
18:00 Το μεγαλείο της δωρεάς οργάνων: Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που γεφύρωσαν την ζωή με τον θάνατο
17:52 Αλέξης Τσίπρας: Ηχογράφησε το βιβλίο «Ιθάκη» σε audiobook ΒΙΝΤΕΟ
17:43 Ιταλία: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με αυτοκίνητο στο Τορίνο – Ενας νεκρός, 22 μαθητές τραυματίες
17:40 Ευλογιά προβάτων: Σύγκρουση εμβολίων και φέτας! – Και οι κτηνοτρόφοι υπέρ του εμβολιασμού
17:30 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Παρασκευάς (Πάρης) Μήλας στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη.
17:20 Παπαργύρη και Νταλιάνης στον Peloponnisos Fm για τη νέα παράσταση των «Υποκριτών»
17:15 Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε και επίσημα την ανανέωση του Σλούκα
17:03 Κράμα Sessions by Eleftheria Daoultzi: Εκεί που η μουσική ξαναγίνεται συνάντηση – Η Ε. Δαουλτζή και ο Α. Κακαρούμπας μιλούν στο pelop.gr
17:00 Η «Πελοπόννησος» ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη: Η φωνή σου έχει δύναμη
16:44 Ο Ράσελ Κρόου έφτασε να ζυγίζει 126 κιλά για την τελευταία του ταινία – Πόσο είναι σήμερα
16:40 Τέλος ο Κυβελίδης από την Παναχαϊκή
16:36 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ενόψει εκλογών: Ξεπέρασαν τις 10.000 οι ανανεώσεις εγγραφών – 2.000 νέα μέλη
16:35 Εφυγε από τη ζωή παλιός παίκτης του Ολυμπιακού Πατρών
16:28 Βρετανία: Κατάδικος αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος αλλά παραδόθηκε τρεις μέρες μετά
16:20 Βέροια: Δύο χρόνια φυλακή σε οδηγό που υπό την επήρεια μέθης παρέσυρε και σκότωσε 55χρονο
16:12 Συνάντηση Αν. Περιφερειάρχη Χαράλαμπου Μπονάνου με την Διευθύντρια του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδας,Maria Wadjinny
16:04 Πάτρα – Υπόθεση Ρηγόπουλου: Εξι τα αδικήματα των «νταήδων»
15:56 Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκε ακόμα μια σορός ομήρου της Χαμάς
15:48 ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις: Τι ώρα και σε ποιο κανάλι μπορείτε να δείτε τον αγώνα για το Europa League
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 06/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ