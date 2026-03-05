Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.466 βαθμούς στον προκριματικό και πήρε την πρώτη θέση από τους 22 που διαγωνίστηκαν με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Οι οκτώ αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό

Πετρούνιας – 14.466

Κανέτα- 14.366

Ζάικα – 14.366

Τανικάγουα – 14.000

Σιμόνοφ – 13.966

Μαρέσκα – 13.633

Βιγιαφάνιε – 13.500

Κοσάκ – 13.500

