Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε στο Μπακού 14.466 βαθμούς

Ρεσιτάλ Πετρούνια: Προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου
05 Μαρ. 2026 18:23
Pelop News

Ο Λευτέρης Πετρούνιας προκρίθηκε ως πρώτος και καλύτερος προκρίθηκε στον τελικό των κρίκων στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Μπακού.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης συγκέντρωσε 14.466 βαθμούς στον προκριματικό και πήρε την πρώτη θέση από τους 22 που διαγωνίστηκαν με στόχο την πρόκριση στον τελικό του Σαββάτου.

Οι οκτώ αθλητές που προκρίθηκαν στον τελικό

Πετρούνιας – 14.466
Κανέτα- 14.366
Ζάικα – 14.366
Τανικάγουα – 14.000
Σιμόνοφ – 13.966
Μαρέσκα – 13.633
Βιγιαφάνιε – 13.500
Κοσάκ – 13.500

