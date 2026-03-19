Ρεσιτάλ πιάνου της Μαρίας Ευστρατιάδη το Σάββατο 21/3 στο Ωδείο Πατρών

Το Σάββατο 21 Μαρτίου, στις 8.30μ.μ. η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών θα φιλοξενήσει το Ρεσιτάλ πιάνου της διακεκριμένης πιανίστας Μαρίας Ευστρατιάδη. Θα ερμηνευτούν οι Σονάτες Κ.282 σε σολ μείζονα και η Σονάτα Κ.333 σε σι ύφεση μείζονα του W.A. Mozart και τα Πρελούδια έργο 28 του Fr. Chopin.

Η Μαρία Ευστρατιάδη γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Ωδείο Αθηνών, απ’ όπου πήρε το δίπλωμά της με Άριστα, πρώτο βραβείο και ειδική διάκριση από την τάξη της Αλίκης Βατικιώτη. Επίσης βραβεύτηκε ως το καλύτερο δίπλωμα τη χρονιάς από τον Ελληνικό Μουσικό Κύκλο. Συνέχισε τις σπουδές της στην “Hochschule für Musik, Theater und Medien” στο Ανόβερο της Γερμανίας, από όπου αποφοίτησε επίσης με άριστα και διάκριση, από την τάξη του David Wilde. Έχει πτυχία Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας. Έχει εμφανιστεί σε ατομικά ρεσιτάλ και συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία και Ουγγαρία. Έχει ηχογραφήσει για την ελληνική, γερμανική και ουγγρική ραδιοφωνία. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Ελληνική Ορχήστρα Νέων, την Ορχήστρα Ακαντέμικα Αθηνών, την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, το κουαρτέτο εγχόρδων “Αέναον” και το Collegium Musicum. Η δισκογραφία της περιλαμβάνει έργα J.S. Bach, W.A. Mozart, J. Brahms και Γ. Ιωαννίδη. Οι ηχογραφήσεις της με τις σονάτες για πιάνο και δύο κοντσέρτα για πιάνο και ορχήστρα (Κ271, Κ453) με την Ορχήστρα Δωματίου της Μουσικής Εταιρίας Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Γιάννη Ιωαννίδη, βραβεύτηκε από την Ένωση Ελλήνων Θεατρικών και Μουσικών Κριτικών. Διδάσκει πιάνο και μουσική δωματίου στο Ωδείο Αθηνών. Επίσης διδάσκει στο Athens Conservatoire College of Music.

Το Ρεσιτάλ πιάνου θα δοθεί στην Αίθουσα Συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φερραίου 7, με είσοδο ελεύθερη. Παρακαλούμε να τηρηθεί η ώρα έναρξης

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



