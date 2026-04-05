Ρεσιτάλ της Αννας Βίσση στην τελευταία της παράσταση επί σκηνής! ΒΙΝΤΕΟ

Με μια εκπληκτική από κάθε άποψη βραδιά ολοκληρώθηκε η παρουσία της Άννας Βίσση στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανιζόταν τα τελευταία δέκα χρόνια.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποχαιρέτησε το κοινό της με μια παράσταση γεμάτη εκπλήξεις.

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα, η Άννα Βίσση πήρε τον λόγο για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη της προς το κοινό που τη στηρίζει διαχρονικά, μιλώντας με ειλικρίνεια και έντονη συναισθηματική φόρτιση: «Είναι τεράστια η αγάπη που μου δείχνετε κι ελπίζω να την αξίζω. Νομίζετε ότι τα λέω έτσι και ότι είμαι διπλωμάτισσα, αλλά δεν είμαι καθόλου.

Όταν μιλάω μπορεί να τα χάνω αλλά σας μεταφέρω ό,τι αισθάνομαι και ότι σκέφτομαι», είπε και έπειτα χαιρέτησε τον Νίκο Καρβέλα που βρισκόταν στο πλήθος και αναφέρθηκε στα τραγούδια τους: «Τα διαλέγουμε μαζί. Είναι ένα σώμα και μία ιστορία, που μετράει 53 χρόνια τώρα», επισήμανε.

Συνεχίζοντας, στάθηκε στη σχέση που έχει αναπτύξει με τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση καλλιτέχνη και κοινού: «Δεν είναι ακριβώς το πού τραγουδάμε. Είναι αυτός που τραγουδάει κι αυτοί που παίζουν μαζί του και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Εγώ για ένα πράγμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Για την πίστη σας σε εμένα, στην πορεία μου, στις αποφάσεις μου… Κι ας διαφωνούμε πολλές φορές. Σας νικάω στο τέλος νομίζω, γιατί σας πείθω ότι αυτό που έχω βάλει στο στόμα μου και έχω ερμηνεύσει, είναι η αλήθεια μου».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές ήταν όταν κάλεσε στη σκηνή τον Νίκο Καρβέλα. Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί γνωστά τραγούδια από τη μακρόχρονη κοινή τους διαδρομή, χαρίζοντας στο κοινό ένα νοσταλγικό αλλά και έντονα φορτισμένο μουσικό στιγμιότυπο.

