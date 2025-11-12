Resort and Residential Hospitality Forum 2025: Παγκόσμιος κόμβος επενδύσεων στον τουρισμό η Ελλάδα

Η Ελλάδα εδραιώνεται ως κορυφαίος επενδυτικός προορισμός στον τομέα της φιλοξενίας, χάρη στην ταχύτατη ανάπτυξη της οικονομίας της, τις μεταρρυθμίσεις και την ενίσχυση των δημοσίων οικονομικών. Κατά τη διάρκεια του Resort & Residential Hospitality Forum 2025, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν στοιχεία που καταδεικνύουν τη δυναμική της χώρας στον τουριστικό κλάδο. Το φετινό Φόρουμ, που γιορτάζει τη 10η επέτειό του, αποτελεί το κορυφαίο επενδυτικό συνέδριο φιλοξενίας στη Μεσόγειο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Μαρίνος Γιαννόπουλος, ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της ΕΕ, με ρεκόρ ξένων επενδύσεων, εξαγωγών και τουριστικών αφίξεων. Το 2025, οι επισκέπτες αυξήθηκαν κατά 5% και τα τουριστικά έσοδα κατά 12% σε σχέση με το 2024. Επιπλέον, την τελευταία πενταετία, άνοιξαν 450 νέα ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και 244 ξενοδοχεία 3 αστέρων, ενώ το 2024 σημειώθηκε αύξηση 294% στις ξενοδοχειακές συναλλαγές σε σχέση με το 2023, η μεγαλύτερη στην Ευρώπη.

Η αεροπορική συνδεσιμότητα ενισχύθηκε κατά 35% σε σχέση με την προ-πανδημική περίοδο, ενώ οι βραχυχρόνιες μισθώσεις προσφέρουν πλέον 1,1 εκατομμύριο κλίνες, ξεπερνώντας τις 900.000 των ξενοδοχείων. Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε ότι η Ελλάδα προσελκύει επενδυτές χάρη στις ευκαιρίες σε τουρισμό, ακίνητα και φιλοξενία, υποστηριζόμενη από κυβερνητικά μέτρα, όπως φορολογικά κίνητρα, επιδοτήσεις και έργα υποδομής, όπως το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η Ελλάδα προβάλλεται πλέον ως lifestyle προορισμός, ιδανικός για διακοπές, μακροχρόνια διαμονή και επαγγελματική δραστηριότητα. Το Φόρουμ, με θέμα «Powering Return on Experience», επικεντρώνεται σε νέες μορφές φιλοξενίας που συνδυάζουν καινοτομία, βιωσιμότητα και εμπειρίες υψηλής αξίας.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα προσφέρει μοναδικές εμπειρίες μέσω πολιτισμού, γαστρονομίας και αυθεντικής φιλοξενίας. Τόνισε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της εκπαίδευσης και της τεχνολογικής καινοτομίας για τη διατήρηση της τουριστικής ανταγωνιστικότητας. «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο προορισμός, αλλά εμπειρία ζωής», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το Φόρουμ επιβεβαιώνει τη θέση της χώρας στο επίκεντρο της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

