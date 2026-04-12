Ρέθυμνο: 11χρονο αγόρι έπεσε σε πηγάδι

12 Απρ. 2026 12:46
Pelop News

Μεγάλη κινητοποίηση ανήμερα του Πάσχα για ένα 11χρονο αγόρι το οποίο έπεσε σε πηγάδι βάθους περίπου 5 μέτρων στην περιοχή Μελισσουργάκι στο Ρέθυμνο.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι κατάφεραν και απεγκλώβισαν το παιδί.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έφτασαν άμεσα δεν χρειάστηκε να παρέμβουν.

Το αγόρι μεταφέρθηκε προληπτικά στο κέντρο Υγείας της περιοχής για τις απαραίτητες εξετάσεις.

