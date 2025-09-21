Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο

Συνελήφθησαν πριν από λίγη ώρα στο Ρέθυμνο οι τρεις νεαροί που «πρωταγωνίστησαν» στον ξυλοδαρμό ενός ανήλικου, τον οποίον εκσφενδόνισαν σε τζαμαρία καταστήματος, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του. Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα του Σαββάτου (20.09.2025).

Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις νεαρών, 19 και 20 ετών, για τα επεισόδια στο Ρέθυμνο, στα οποία φέρεται να συμμετείχε και δόκιμος αστυνομικός, το όνομα του οποίου εντάσσεται στη δικογραφία για τη μαφία της Κρήτης.

Σημειώνεται ότι τελικά οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς όσοι συμμετείχαν στη συμπλοκή δεν θέλησαν να προβούν σε καταγγελίες.

