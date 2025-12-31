Ρεβεγιόν στο γήπεδο για τους παίκτες της Ολυμπιάδας

Πρωτοχρονιά στο γήπεδο θα κάνουν φέτος οι παίκτες της ομάδας βόλεϊ της Ολυμπιάδας οι οποίοι από την περασμένη Δευτέρα έχουν επιστρέψει στη δράση.

Οι «πορτοκαλί» θα κάνουν κανονικά προπόνηση σήμερα, αλλά και αύριο με τον προπονητή Ακη Δαρείο να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεση του εκτός από τον Πετρίδη που είναι φοιτητής κα έχει επιστέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του, όμως προπονείται κανονικά.

Η Πατρινή ομάδα θα κάνει «ποδαρικό» με ένα δύσκολο παιχνίδι του Σαββάτου, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παμβοχαϊκό.

