Ρεύμα: Εντός Δεκεμβρίου η απόφαση της ΡΑΑΕΥ για τα «κόκκινα» τιμολόγια

Η Ρυθμιστική Αρχή οριστικοποιεί το νέο πλαίσιο για τα τιμολόγια σταθερής χρέωσης με ευέλικτα στοιχεία, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι διακρίσεις μεταξύ κόκκινων, μπλε, πράσινων και κίτρινων προϊόντων.

01 Δεκ. 2025 11:28
Pelop News

Μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να εκδοθεί η νέα Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΑΕΥ, η οποία θα καθορίζει ποια προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας θα υπαχθούν τελικά στη νέα κατηγορία των «κόκκινων» τιμολογίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή προσανατολίζεται σε δύο βασικούς άξονες τιμολογίων: τα σταθερά (κόκκινα και μπλε) και τα κυμαινόμενα (πράσινα και κίτρινα).

Τα κόκκινα και μπλε τιμολόγια θα παρέχουν σταθερή μηνιαία τιμή, η οποία δεν θα εξαρτάται από τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Αντίθετα, οι τιμές στα πράσινα και κίτρινα προϊόντα θα μεταβάλλονται ανάλογα με την πορεία της χονδρεμπορικής τιμής ρεύματος.

Η ιδιαιτερότητα των νέων κόκκινων τιμολογίων είναι ότι, παρότι θα προσφέρουν προκαθορισμένη μηνιαία χρέωση, θα ενσωματώνουν ένα «ευέλικτο στοιχείο» που μπορεί να προσαρμόζεται βάσει παραγόντων όπως η κατανάλωση, χωρίς όμως να επηρεάζεται από τις χονδρεμπορικές τιμές. Η δημόσια διαβούλευση για αυτή την κατηγορία ολοκληρώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου και ακολούθησαν στοχευμένες συζητήσεις με τους προμηθευτές. Το τελικό κείμενο εξετάζεται τώρα από τους νομικούς της ΡΑΑΕΥ, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν προσφυγές ή καθυστερήσεις στην εφαρμογή.

Στην κατηγορία των κόκκινων τιμολογίων αναμένεται να ενταχθεί το Picasso της Protergia, ενώ εξετάζεται και το Home Plan της ΔΕΗ. Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη της επιχείρησης, το συγκεκριμένο προϊόν θα έπρεπε να θεωρείται «μπλε», καθώς διατηρεί σταθερή τιμή κιλοβατώρας και σταθερή μηνιαία χρέωση ανεξάρτητα από την κατανάλωση.

Με τη δημιουργία των νέων υβριδικών τιμολογίων, η ΡΑΑΕΥ επιδιώκει να εμπλουτίσει τις διαθέσιμες επιλογές για τους καταναλωτές και να ενισχύσει την ανάπτυξη της αγοράς. Για τη Ρυθμιστική Αρχή, σταθερά θεωρούνται τα τιμολόγια που δεν επηρεάζονται από την εξέλιξη της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά απαιτείται διακριτός διαχωρισμός μεταξύ των προϊόντων με εντελώς σταθερή τιμή κιλοβατώρας και αυτών που έχουν σταθερή μηνιαία χρέωση αλλά υπόκεινται σε άλλες παραμέτρους.

Δημοφιλή τα μπλε τιμολόγια

Η τάση ενίσχυσης των μπλε τιμολογίων συνεχίζεται. Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, τον Αύγουστο του 2025 οι καταναλωτές με πράσινο κυμαινόμενο τιμολόγιο μειώθηκαν σε 3.681.818 από 4.140.451 στις αρχές του έτους. Παράλληλα, ο αριθμός όσων επέλεξαν μπλε τιμολόγιο αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας τους 1.381.031 τον Αύγουστο, έναντι 867.161 τον Ιανουάριο. Το κίτρινο κυμαινόμενο τιμολόγιο είχαν επιλέξει 839.950 καταναλωτές.

Αβεβαιότητα για το πράσινο τιμολόγιο

Άγνωστο παραμένει τι θα συμβεί με το πράσινο τιμολόγιο, το οποίο εκπνέει στο τέλος του 2025. Το ΥΠΕΝ εξετάζει είτε την παράταση ισχύος του είτε την αντικατάστασή του από νέο προϊόν που θα είναι πιο συμφέρον για τους καταναλωτές. Το πράσινο τιμολόγιο είχε θεσπιστεί ως προεπιλογή για όσους δεν επέλεγαν κάποιο άλλο πακέτο.

Πηγή: Ημερησία

