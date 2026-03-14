Ρεύμα: Γιατί η Ελλάδα μπορεί να δει ηπιότερες τιμές τον Απρίλιο

Η ελληνική αγορά φαίνεται να κερδίζει χρόνο απέναντι στο ακριβό αέριο, με τον Απρίλιο να ξεκινά υπό καλύτερες προϋποθέσεις.

14 Μαρ. 2026 15:23
Pelop News

Η άνοδος της τιμής του φυσικού αερίου, ως συνέπεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, δεν αναμένεται να περάσει άμεσα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Με βάση τον τρόπο λειτουργίας της αγοράς, η επίδραση αυτή εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί με καθυστέρηση περίπου ενός μήνα, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου ήδη αποτυπώνεται στις χονδρεμπορικές τιμές του ρεύματος.

Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα που καταγράφεται τώρα στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης μπορεί να λειτουργήσει ως ένδειξη για το τι ενδέχεται να ακολουθήσει στην ελληνική αγορά τον Απρίλιο, πάντα σε συνάρτηση με την πορεία του φυσικού αερίου.

Σε σχετική ανάλυσή της, η Ember επισημαίνει ότι ο βαθμός επίδρασης διαφέρει αισθητά από χώρα σε χώρα, ανάλογα με το ενεργειακό μείγμα κάθε αγοράς. Την ίδια στιγμή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο έχει ήδη αυξηθεί κατά 50%.

Η Ιταλία εμφανίζεται πιο εκτεθειμένη, καθώς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις μονάδες φυσικού αερίου, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Ισπανία, η οποία διαθέτει μεγαλύτερη συμμετοχή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αποθήκευσης στο σύστημά της.

Τα στοιχεία της χονδρεμπορικής αγοράς δείχνουν τη διαφορά: στην Ιταλία η τιμή κινήθηκε από τα 114-150 ευρώ ανά MWh τον περσινό Μάρτιο στα 124-188 ευρώ φέτος, ενώ στην Ισπανία από τα 29-122 ευρώ ανέβηκε στα 39-144 ευρώ. Η σύγκριση αυτή δείχνει ότι η πίεση ήταν σαφώς πιο περιορισμένη στην ισπανική αγορά, όπου και η μέση τιμή διατηρήθηκε κάτω από τα 100 ευρώ ανά MWh.

Στην περίπτωση της Ελλάδας, το βασικό στοιχείο που δημιουργεί προσδοκίες για πιο ήπια πορεία τον Απρίλιο είναι οι εποχικές συνθήκες. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες και η αυξημένη ηλιοφάνεια αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα να ενισχύσουν την παραγωγή από φωτοβολταϊκά. Έτσι, η χρονική υστέρηση με την οποία περνά το αυξημένο κόστος του φυσικού αερίου στην αγορά μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά για τη χώρα.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και το ενεργειακό μείγμα. Τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους, η Ελλάδα κάλυψε το 59,3% της ηλεκτροπαραγωγής της από ΑΠΕ, το 5,9% από υδροηλεκτρικά και το 34,8% από συμβατικές μονάδες, με περίπου το 30% να προέρχεται από φυσικό αέριο. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ιταλία το 2025 ήταν κοντά στο 38%, στοιχείο που δείχνει ότι η εξάρτηση της Ελλάδας από το αέριο παραμένει χαμηλότερη.

Την ίδια ώρα, το εγχώριο σύστημα εμφανίζεται ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Η παραγωγή από υδροηλεκτρικά έχει αυξηθεί, ενώ στο δίκτυο έχουν προστεθεί περίπου 2,8 GW νέων έργων ΑΠΕ. Επιπλέον, στον σχεδιασμό μπαίνει και η πιθανή έναρξη λειτουργίας των πρώτων μονάδων αποθήκευσης από τον επόμενο μήνα, μετά και τη σχετική ρύθμιση που ψηφίστηκε πρόσφατα από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με αυτά τα δεδομένα, οι πρώτες εκτιμήσεις για τον Απρίλιο παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα. Ωστόσο, η εικόνα αυτή βασίζεται στις τιμές του φυσικού αερίου κατά το πρώτο μισό του Μαρτίου και δεν αποκλείεται να ανατραπεί, αν υπάρξει νέα επιδείνωση μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ