Revolut: Ξεπέρασε τους 1,8 εκατ. πελάτες στην Ελλάδα το 2025
22 Δεκ. 2025 11:13
Η Revolut ολοκλήρωσε μια χρονιά-ορόσημο στην Ελλάδα, φτάνοντας τους 1,8 εκατομμύρια πελάτες, με ετήσια αύξηση 29%. Η εταιρεία αναδείχθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η κορυφαία σε downloads χρηματοοικονομική εφαρμογή στη χώρα, εξελισσόμενη από εργαλείο για ταξίδια σε καθημερινή ψηφιακή τραπεζική πλατφόρμα.

Ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύθηκε από 176 εκατομμύρια σε 244 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 40%. Η επενδυτική δραστηριότητα ενισχύθηκε δραστικά, με τον αριθμό επενδυτών να αυξάνεται κατά 60% και τον όγκο επενδύσεων κατά 130%. Οι Κοινοί Λογαριασμοί διπλασιάστηκαν, ενώ τα Ευέλικτα Κεφάλαια (επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια χρηματαγοράς) ξεπέρασαν τα 320 εκατομμύρια ευρώ.

Στον επιχειρηματικό τομέα, οι πελάτες Revolut Business αυξήθηκαν κατά 42%, με τις εταιρικές καταθέσεις να σημειώνουν άνοδο 60%.

Κλειδί για την ανάπτυξη αποτέλεσε η στρατηγική συνεργασία με τη Skroutz, που ενσωμάτωσε το Revolut Pay στην πλατφόρμα, προσφέροντας ταχύτερες και ασφαλέστερες πληρωμές σε εκατομμύρια καταναλωτές και πάνω από 8.000 εμπόρους, με αποκλειστικά προνόμια όπως μπόνους και RevPoints.

Ο Ignacio Zunzunegui, Επικεφαλής Ανάπτυξης Νότιας Ευρώπης της Revolut, δήλωσε ότι το 2025 εδραίωσε την εμπιστοσύνη των Ελλήνων χρηστών, με στόχο για το 2026 να ξεπεραστούν οι 2 εκατομμύρια πελάτες και να εγκαινιαστεί τοπικό υποκατάστημα, ενισχύοντας προϊόντα και συνεργασίες με τοπικό αντίκτυπο.

