RGC ΠΑΜΘ: Η Κυβέρνηση στο Επίκεντρο της Περιφερειακής Ανάπτυξης
13 Οκτ. 2025 9:30
Pelop News

Το Regional Growth Conference – Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (RGC PAMTH 2025) επιστρέφει στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2025 στο ιστορικό Τσανάκλειο Μέγαρο της Κομοτηνής, σηματοδοτώντας μια ακόμη δυναμική συνάντηση πολιτείας, αγοράς, ακαδημαϊκής κοινότητας και κοινωνίας των πολιτών για το αναπτυξιακό μέλλον της περιοχής.

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την ενεργή συμμετοχή μελών της κυβέρνησης: ο Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, ο Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Κωνσταντίνος (Κώστας) Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας–Θράκης, η Άννα Καραμανλή, Υφυπουργός Τουρισμού, ο Γιάννης Ανδριανός, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και ο Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο σχήμα των κυβερνητικών συμμετοχών συγκαταλέγεται και ο Δημήτρης Κιρμικίρογλου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας & Ενημέρωσης. Οι παρεμβάσεις τους θα εστιάσουν σε καίριους άξονες πολιτικής — οικονομία και επενδύσεις, ανθεκτικότητα και πολιτική προστασία, περιφερειακή συνοχή, τουριστική ανάπτυξη, πρωτογενή παραγωγή και ψηφιακό μετασχηματισμό — αναδεικνύοντας την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ως στρατηγικό πυλώνα προόδου.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ανοιχτή πλατφόρμα ιδεών και συνεργασίας, συνδέοντας πρακτικές λύσεις με εφαρμόσιμες πολιτικές. Μέσα από θεματικές συζητήσεις και διαλόγους υψηλού επιπέδου θα παρουσιαστούν προτάσεις για την επιτάχυνση έργων υποδομής, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών, την έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση πόρων και τη στήριξη των τοπικών οικονομιών.

Κλείστε θέση και μείνετε συντονισμένοι για την ανακοίνωση του αναλυτικού προγράμματος.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για το συνέδριο μέσω της επίσημής ιστοσελίδας του, στο www.rgcpamth.gr .
