Ρία Ελληνίδου και Δημήτρης Αλεξάνδρου: Νέα σχόλια για τη σχέση τους μετά τις κοινές εμφανίσεις

Με χιουμοριστική διάθεση απάντησε η Ρία Ελληνίδου στις ερωτήσεις για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, χωρίς να δώσει σαφή απάντηση για το αν οι δυο τους είναι ζευγάρι. Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, σχολίασε τη φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου λέγοντας: «Δεν ξέρω… Δεν ήμουν εγώ».

Το τελευταίο διάστημα, οι δυο τους απασχολούν συχνά τα δημοσιεύματα για τα προσωπικά τους, χωρίς πάντως να έχουν επιβεβαιώσει δημόσια ότι διατηρούν σχέση. Ωστόσο, οι κοινές εμφανίσεις τους και το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει σε κάποια διάψευση διατηρούν ζωντανή τη σχετική φημολογία.

Η Ρία Ελληνίδου, αναφερόμενη στην επαγγελματική της πορεία, είπε αρχικά: «Η Θεσσαλονίκη είναι τέλεια. Συνεχίζουμε, σκίζουμε, είμαστε sold out και είναι φαντασμαγορικό αυτό που συμβαίνει», ενώ σε άλλο σημείο σημείωσε πως προσπαθεί να είναι καλά τόσο στα προσωπικά όσο και στα επαγγελματικά της.

Η συζήτηση αναθερμάνθηκε μετά το βίντεο που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, το οποίο, όπως είχε πει ο ίδιος, δημοσιεύτηκε κατά λάθος από το ταξίδι τους στην Ταϊλάνδη. Λίγες ημέρες αργότερα, σε βίντεο που ανάρτησε η τραγουδίστρια στο TikTok, οι δυο τους εμφανίστηκαν μαζί μέσα σε αυτοκίνητο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τα σχετικά σενάρια.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε παραδεχθεί ότι η ανάρτηση του βίντεο ήταν δικό του λάθος, αποφεύγοντας κι εκείνος να τοποθετηθεί ξεκάθαρα για την προσωπική του ζωή. «Το λάθος το έκανα εγώ με το βίντεο που ανέβηκε. Είτε μιλήσω ανοιχτά είτε όχι, είναι όλα στον δρόμο τους», είχε δηλώσει σε τηλεοπτικές του δηλώσεις.

Στο παρασκήνιο της συζήτησης παραμένουν και παλαιότερες τοποθετήσεις της Ιωάννας Τούνη για τον χωρισμό της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Η influencer είχε αναφέρει σε συνέντευξή της ότι δεν μετάνιωσε για τον χωρισμό τους, σημειώνοντας πως δεν θεωρεί ότι το κοινό έβλεπε τους δυο τους ως ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι.

